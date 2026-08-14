Trump planea declarar el estrecho de Ormuz territorio estadounidense

Trump afirmó que declarará el estrecho de Ormuz como parte del territorio estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que pretende declarar “muy pronto” el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, en medio del conflicto bélico con Irán y de la disputa por el control de esa estratégica vía marítima.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy severamente, muy pronto voy a declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos. Es cierto”, afirmó Trump durante una reunión en una academia de policía en Garden City, Nueva York.

El mandatario también sostuvo que Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes con el objetivo de afectar la economía del país.

“Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos”, remarcó.

El estrecho de Ormuz se encuentra entre Irán y Omán y constituye una de las principales rutas energéticas del mundo. Por esa vía circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural que se consume a nivel global.

En el marco del conflicto, cientos de embarcaciones occidentales fueron atacadas por fuerzas iraníes, situación que derivó en el bloqueo impulsado por Estados Unidos, según informó Noticias Argentinas.

Irán también reivindica el control

Desde Teherán rechazaron cualquier intento de Estados Unidos de atribuirse el control del estrecho. Hosein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, afirmó que la zona continúa bajo administración iraní.

“El estrecho de Ormuz está bajo gestión y control de nuestro país, y prosigue su camino con total seguridad”, sostuvo en declaraciones a medios locales.

La disputa por el estrecho se suma así a la escalada del conflicto entre Washington y Teherán y pone el foco sobre una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético internacional.