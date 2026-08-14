Realizarán una Vigilia Sanmartiniana en el Rosedal este domingo

El homenaje será desde las 23 horas del domingo

La Asociación Cultural Sanmartiniana de Paraná realizará este domingo, desde las 23, la segunda Vigilia Sanmartiniana en el Rosedal, en calle Martiniano Leguizamón, en vísperas del feriado por el paso a la inmortalidad del general José de San Martín.

El presidente de la entidad, Gabriel Garay, explicó que este año eligieron un lugar emblemático para la actividad: el monumento al cóndor. “Nosotros decidimos hacer algo nuevo, ya que somos nuevos, vamos a hacer algo diferente.Vamos a rescatar un monumento olvidado por el pueblo paranaense”, señaló.

Garay destacó además la importancia histórica del sitio. “Ese es el primer homenaje público que se le hace al general San Martín en el mundo”, afirmó y agregó que fue impulsado originalmente por el general Justo José de Urquiza.

Durante la vigilia se ofrecerán chocolate caliente y tortas fritas para quienes se acerquen.

Participaciones

La actividad contará también con la participación de autoridades municipales, la Escuela Federal Sanmartiniana de Chascomús, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Rosario, veteranos de Malvinas, soldados de cascos azules, fuerzas armadas y de seguridad.

Además, estarán presentes las agrupaciones tradicionalistas El Bagual y El Estribo, que participarán de una representación con caballos. “Vamos a representar con sus animales al general San Martín y al sargento Cabral”, explicó Garay.

Francisco Garay, hijo de Gabriel y miembro de la Asociación, será uno de los protagonistas de la representación. “Vamos a estar con Cabral y con San Martín, lo vamos a llamar, vamos a vestirnos, uniformarnos y a gritar 'Viva a la patria'”, expresó.

Sobre la experiencia, aseguró: “Simplemente es algo que te llena, te da tanta felicidad que te brota de los poros. A veces lloras, a veces reís, pero siempre salís con una sonrisa”.

Cruce de los Andes

La Asociación también prepara una nueva edición del cruce de los Andes, que comenzará el 5 de febrero en San Juan y tendrá una duración de ocho días.

“Invitamos a todos los que quieran participar”, indicó Garay. Quienes quieran obtener información pueden acercarse a la vigilia o contactarse a través de Instagram, en @tambordelalibertad.ok o al teléfono 343 61985.