Los estudiantes llegaron a Paraná Lee y revelaron cuáles son sus lecturas favoritas

La XIV Feria del Libro Paraná Lee comenzó este viernes en Sala Mayo con más de 100 actividades, escritores invitados, presentaciones de autores entrerrianos y propuestas especialmente destinadas a niños y adolescentes. El encuentro permanecerá abierto hasta el lunes, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita, según indicaron a Elonce desde la organización.

Desde las primeras horas de la jornada, delegaciones escolares llegaron al Puerto Nuevo para participar de conversatorios y recorrer los diferentes stands. Entre las actividades iniciales estuvieron los encuentros con los escritores Luciano Lamberti y Sergio Aguirre.

“Ya estamos transitando y viviendo la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee”, expresó a Elonce la coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautasso. Destacó que las carpas comenzaron la jornada con una importante presencia de estudiantes que pudieron encontrarse con autores cuyas obras trabajan habitualmente en las escuelas.

Más de 100 actividades durante cuatro días

Pautasso detalló que el programa incluye más de 100 propuestas, entre conversatorios, presentaciones de libros, actividades infantiles, juegos, encuentros con escritores y diferentes experiencias relacionadas con la literatura.

A ello se sumaron más de 40 presentaciones de libros de autores locales y entrerrianos, además de escritores invitados y una amplia presencia de editoriales, librerías y proyectos independientes.

“Los paranaenses y los visitantes, en este feriado largo, tienen que venir a disfrutar, a hacer la celebración del libro y encontrarse con sus autores favoritos”, invitó Pautasso.

La propuesta se extenderá diariamente desde las 10 hasta las 20 y contará también con un patio gastronómico, pensado para que los visitantes puedan permanecer durante varias horas recorriendo las actividades.

La inauguración oficial, en tanto, está prevista para este sábado a las 14:30 en Sala Mayo, aunque la feria ya quedó habilitada al público desde este viernes.

Luciano Wernicke y el fútbol como puerta hacia los libros

Uno de los escritores que participará de la programación es Luciano Wernicke, quien llegó desde Buenos Aires con dos propuestas vinculadas con una temática capaz de acercar nuevos públicos a la lectura: el fútbol.

El autor presentó una actividad basada en su libro Pasión Argentina, con un recorrido por la historia de la Selección y una trivia destinada a los más jóvenes. “Vamos a hacer una trivia muy divertida para que los chicos participen y juguemos un rato todos a ver cuánto sabemos sobre la Selección argentina”, anticipó en diálogo con Elonce.

Además, Wernicke tenía prevista una charla junto a Ezequiel Re denominada “El idioma del fútbol”, para abordar el origen de palabras habituales del universo futbolístico, como “club” e “hincha”, y repasar historias curiosas de los mundiales.

“Que la tecnología no se lleve todo de nuestros chicos”

Wernicke destacó especialmente el papel de las ferias del libro para fomentar la lectura entre las nuevas generaciones, particularmente en un contexto atravesado por teléfonos celulares, redes sociales, videos e inteligencia artificial.

El escritor recordó que participó de encuentros literarios en distintas partes del mundo y señaló que una inquietud recurrente entre las familias es encontrar alternativas para que niños y adolescentes puedan disminuir el tiempo frente a las pantallas. “Muchos papás se preocupan porque los chicos lean para despegarse un poco de las pantallas”, sostuvo.

Luciano Wernicke, escritor (foto Elonce)

En ese sentido, defendió la lectura no solamente como entretenimiento, sino también como una herramienta para desarrollar capacidades. “Que ellos también puedan leer, imaginarse las historias, desarrollar el aprendizaje, la memoria y la inventiva”, enumeró.

Wernicke adelantó, además, que continúa trabajando en nuevos proyectos editoriales y mencionó una próxima biografía sobre Lionel Messi.

Los estudiantes coparon Sala Mayo

La primera jornada tuvo un protagonismo especial de las escuelas. Elonce dialogó con alumnos de la Escuela Martín Lutero, quienes llegaron acompañados por docentes para recorrer por primera vez la feria.

Algunos estudiantes contaron que actualmente trabajan en clase con clásicos de la literatura griega, entre ellos Agamenón y La Odisea. Otros reconocieron que todavía no encontraron una relación cercana con los libros, aunque señalaron intereses que podrían convertirse en una puerta de entrada a la lectura.

Ese fue el caso de Evaristo, quien admitió que prefería los deportes antes que los libros. Ante la posibilidad de acercarse a una biografía deportiva, sin embargo, reconoció que podría resultar una alternativa interesante.

Una experiencia diferente relató Uma, otra de las estudiantes presentes, quien llegó con un libro para continuar leyendo durante el viaje de regreso y tenía un objetivo concreto para su visita: conseguir Harry Potter y la cámara secreta.

Paraná Lee abrió sus puertas con más de 100 actividades y autores invitados

Autores paranaenses también presentan sus obras

La feria reservó un espacio destacado para escritores de la ciudad y la provincia. Durante la recorrida de Elonce, uno de los autores locales presentó dos antologías vinculadas con historias, personajes y misterios.

La presencia entrerriana será una constante durante las cuatro jornadas, con decenas de presentaciones que permitirán a los escritores mostrar sus trabajos y mantener un contacto directo con los lectores.

La programación también contempla espacios especialmente destinados a las infancias y adolescencias, con actividades recreativas y propuestas para acercarse al universo de los libros desde el juego.

Con más de 100 actividades y una amplia oferta editorial, Paraná Lee comenzó así cuatro jornadas consecutivas en Sala Mayo. Hasta el lunes, vecinos y turistas podrán recorrer gratuitamente la feria y participar de encuentros que buscarán convertir al libro, nuevamente, en punto de reunión.

La programación con todas las actividades:

Paraná Lee 2026: la programación completa by elonceweb