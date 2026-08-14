Después de nueve años, un submarino volvió a Mar del Plata tras la tragedia del ARA San Juan

El submarino brasileño Humaitá arribó a la Base Naval para participar del ejercicio Fraterno junto a la Armada Argentina. Es la primera unidad de este tipo que llega desde 2017.
Después de nueve años, un submarino volvió a Mar del Plata. No lo hacía desde la tragedia del ARA San Juan, en noviembre de 2017. Se trata del Humaitá, de la Marina de Brasil, que participará junto con la Armada Argentina del ejercicio Fraterno en la Base Naval.
El submarino, que llegó esta mañana a las 8, había zarpado la semana pasada de Brasil y se convirtió en el primero de la moderna clase Riachuelo en operar en aguas del Mar Argentino. La participación de la unidad representa un nuevo hito dentro de la histórica cooperación naval entre ambos países por tratarse del primer despliegue internacional del submarino desde su incorporación al servicio en 2024.
La unidad tiene una eslora de 72 metros, un desplazamiento de 2.200 toneladas en inmersión y velocidad superior a los 21 nudos bajo el agua. También dispone de seis tubos lanzatorpedos de 533 mm con capacidad para emplear torpedos pesados F21, misiles antibuque SM39 Exocet y minas navales, lo que lo convierte en una de las plataformas convencionales más modernas incorporadas recientemente en América del Sur.
El arribo de unidades a la Base Naval Mar del Plata comenzó el jueves a la mañana con la llegada del buque de apoyo submarino Guillobel. El ejercicio binacional Fraterno XXXIX tiene por objetivo planificar y ejecutar operaciones combinadas entre unidades navales argentinas y brasileñas, con el propósito de elevar el nivel de adiestramiento de las fuerzas involucradas.
Constará de tres etapas: la primera, de planificación y coordinación, se llevará a cabo en la Base Naval Mar del Plata; la segunda, consistente en ejercicios operativos, se realizará mar adentro, y la final, de evaluación y cierre protocolar, será nuevamente en la Base Naval Mar del Plata.
Por parte de la Armada Argentina participarán el patrullero oceánico Storni, el destructor La Argentina y las corbetas Espora y Robinson.
En tanto que por parte de la Marina de Brasil participarán,. además del submarino Humaitá y el buque auxiliar Guillobel, y las fragatas Unión y Tamandaré.
Cabe destacar que el ejercicio Fraterno se realiza desde 1978 y que su esencia se ha mantenido a lo largo del tiempo. El objetivo es fortalecer la interoperabilidad entre ambas Armadas, trabajando en pos de estrechar vínculos de confianza e intercambio de experiencias profesionales, profundizando los lazos de amistad. (La Capital MDP)