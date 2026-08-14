La escuela Esparza realizó una barrileteada por el día del Niño en el Parque Varisco

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos de la Escuela Nº 208 confeccionaron y remontaron sus propios barriletes junto a docentes y familiares. La comunidad educativa contó a Elonce cómo surgió el proyecto.
Docentes, alumnos y familias de la Escuela Nº 208 "Intendente Juan Carlos Esparza" de Paraná realizaron este viernes una barrileteada en el Parque Varisco por el Día del Niño. La jornada combinó aprendizaje, juegos tradicionales y actividades compartidas. Los chicos confeccionaron sus propios barriletes y luego tuvieron la oportunidad de remontarlos en un espacio verde cercano a la institución.
La iniciativa surgió dos semanas atrás como un proyecto institucional y atravesó las distintas áreas educativas y grados del establecimiento. La propuesta también buscó recuperar una actividad que formó parte de la infancia de varias generaciones y generar un espacio de encuentro entre los estudiantes y sus familias.
“A pesar de que el día está nublado, el color lo están poniendo los niños con sus hermosos barriletes”, destacó a Elonce la vicedirectora Celina Corona, quien explicó que el proyecto involucró tanto a las actividades del turno mañana como a los talleres de la tarde.
Una idea que nació durante un recreo
Mariana Retamoso, maestra auxiliar y responsable de elaborar el proyecto, contó que la propuesta apareció casi espontáneamente mientras docentes y alumnos observaban a otros chicos remontar barriletes detrás de la escuela.
“Detrás de la escuela tenemos un predio, un espacio verde, y había chicos remontando barriletes. Empezamos a mirar y nos llamó la atención, tanto a nosotros como a los chicos”, relató.
Fue entonces cuando otro profesor planteó la posibilidad de organizar una barrileteada propia. La idea llegó a las autoridades y posteriormente fue transformada en un proyecto institucional que permitió articular contenidos de distintas áreas.
Retamoso explicó que la Escuela Nº 208 funciona bajo la modalidad Nina, por lo que sus alumnos ingresan a las 8 y permanecen hasta las 15.30. Durante la mañana tienen las materias habituales y por la tarde participan de diferentes talleres.
Las familias participaron de la construcción
La elaboración de los barriletes también permitió que padres y familiares ingresaran a las aulas para trabajar junto a los chicos. La docente Alicia contó que su esposo, artesano y con experiencia en actividades escolares, colaboró especialmente en la construcción.
“Mi marido trajo las varillas cortadas y se invitó a los padres. Fue increíble ver cómo la familia acompañó a los chicos y lo felices que son los niños cuando la familia viene a la escuela”, expresó.
El trabajo se realizó en un salón de la institución y permitió que adultos y estudiantes confeccionaran juntos los barriletes que posteriormente utilizaron durante la jornada.
David, uno de los padres que participó de la propuesta, destacó que la actividad también significó recuperar recuerdos de su propia niñez. “Acompañamos a mi nene a elaborar el barrilete, y la verdad que agradecido con la escuela porque volvieron a muchos papás a la infancia”, expresó a Elonce.
“Sacar de la tecnología a los chicos”
El padre valoró especialmente que la iniciativa ofreciera a los estudiantes una alternativa frente al uso cotidiano de pantallas. “Va a sacar un poco de la tecnología a los chicos, que se la pasan más en el celular que otra cosa”, manifestó.
Una reflexión similar realizó Luisina, mamá de una alumna de tercer grado. La mujer contó que conocer el proyecto le generó nostalgia porque remontar barriletes era una actividad habitual durante su propia infancia.
“Es algo que nosotros hacíamos de chicos y se ha perdido con todo esto de la tecnología”, señaló. Luego utilizó la imagen del barrilete para reflexionar sobre la crianza: “Nuestros hijos son esos barriletes, que el viento los lleva y no sabemos a dónde los va a llevar, pero nosotros tenemos el hilo donde los podemos ir guiando”.
La mamá pidió que este tipo de propuestas puedan repetirse con otros juegos tradicionales. “Vamos por la rayuela, vamos por el juego del elástico, vamos por lo de antes, devolverle a estas criaturas la niñez que se ha perdido”, sostuvo.
La emoción de una mamá durante la jornada
Luisina se emocionó al explicar por qué la actividad tenía además un significado especial para ella. Contó que perdió a una sobrina cuando tenía cuatro años y que aquella experiencia marcó su vínculo con la infancia.
“Tuve una sobrina que falleció de cuatro años y yo le prometí que ningún niño iba a pasar mal en la infancia. Entonces esto me devuelve mi sobrina, ver esta hermosura”, expresó.
También recordó el acompañamiento recibido de parte de la institución durante aquel momento y valoró la posibilidad de compartir la actividad con su hija.
“Ver a mi hija que está remontando un barrilete, reunir la familia, que es lo principal, compartir en familia. Agradecida de tener vida y de poder vivir esto otra vez”, manifestó.
“Estoy re feliz”
Los protagonistas principales de la jornada fueron los chicos, que mostraron ante Elonce los barriletes confeccionados junto a sus familias y docentes.
Franco contó que había construido el suyo con su mamá y explicó que remontarlo presentaba alguna dificultad debido a los remolinos de viento que se producían en el sector. Morena, de 10 años, también destacó que pudo compartir la actividad junto a su tía.
Una de las respuestas que resumió la jornada llegó de Rubén. Mientras sostenía el hilo y observaba su barrilete en el aire, le preguntaron qué sentía: “Estoy re feliz”, respondió inmediatamente. Elonce.com