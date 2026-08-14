Fin de semana largo: lluvias, tormentas y frío afectarán a gran parte del país

El pronóstico del tiempo para este fin de semana largo en Argentina no dista demasiado de las condiciones que vienen predominando en las últimas semanas: abundante nubosidad, temperaturas más frías que lo habitual, y precipitaciones en forma de nevadas, lluvias y tormentas que continuarán afectando distintos sectores del territorio nacional.

Actualmente estas condiciones son promovidas por un sistema de alta presión superficial centrado frente a las costas del norte de la Patagonia que aporta aire húmedo del este en la capa baja de la atmósfera en gran parte de la Argentina. En colaboración con esto, distintas perturbaciones en altura ingresan desde el Océano Pacífico, cruzan la cordillera de los Andes, y promueven movimientos de aire ascendentes necesarios para producir la condensación del aire húmedo, con nubosidad y eventualmente precipitaciones.

Para la provincia de Entre Ríos, se anticipa un fin de semana largo marcado por la inestabilidad, abundante nubosidad, bajas temperaturas y períodos de lluvias. Las condiciones se mantendrían al menos hasta el martes y, en sectores del este y noreste provincial, los acumulados podrían superar los 100 milímetros en los próximos días.

El meteorólogo Sergio Jalfin explicó en declaraciones al programa Moviendo el Avispero, que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7 , que las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos durante las próximas jornadas.

Con una mínima estimada en torno a los 9 grados y máxima de 13, este viernes el cielo estará cubierto con chances de algunas lluvias en la tarde. Durante la mañana se registraron algunas lloviznas. El escenario estará acompañado por elevada humedad y escasa amplitud térmica.

Un fin de semana largo con tiempo inestable

El sábado y domingo continuarán las condiciones poco favorables para realizar actividades al aire libre. “La verdad que no vienen días con buen tiempo en Paraná y la región”, resumió Jalfin.

Durante ambas jornadas, las temperaturas máximas se ubicarían entre los 15 y 16 grados, mientras que las mínimas rondarían entre los 10 y 12 grados. El cielo permanecerá predominantemente cubierto y persistirá la posibilidad de precipitaciones.

El escenario estará relacionado con un período de inestabilidad que abarcará buena parte del centro y norte de Argentina. Además de las lluvias, podrán registrarse neblinas, nieblas y lloviznas en distintos sectores.

Dónde podrían registrarse las lluvias más abundantes

Según Jalfin, “la mayor chance de lluvias se va a estar dando en el este y noreste de la provincia de Entre Ríos”.

En esas zonas, “pueden darse acumulados realmente significativos, en promedio superando los 100 milímetros durante los próximos cinco a siete días”.

El especialista sostuvo que el fenómeno podría convertirse nuevamente en “un evento de precipitaciones generalizadas en buena parte del sur y centro del Litoral”.

Panorama gris y desmejoramiento en todo el país

El sábado se espera un día cubierto en prácticamente toda la Argentina, con la continuidad de lluvias y nevadas en todo el sector cordillerano, y también lluvias y chaparrones que se irían generalizando sobre la franja central de la Argentina, especialmente entre el norte de la Patagonia, La Pampa y el sudoeste bonaerense.

El domingo, conforme evolucione la ciclogénesis frente a las costas de la Patagonia, seguirán siendo propensas las lluvias y lloviznas en la primera parte del día sobre el este del país, en particular sobre Buenos Aires y la Capital Federal, en tanto que una pendiente frontal sobre el centro del Litoral fomentaría tormentas de variada intensidad sobre el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, sin descartar intensidades fuertes.

Para el feriado del lunes el panorama meteorológico se tornará más heterogéneo aún entre las distintas regiones. El norte del Litoral presentaría tiempo estable y muy cálido, con marcas superando los 30 °C. Pero en el centro del Litoral, continuarían regenerándose fuertes lluvias y tormentas a lo largo de toda la jornada, con precipitaciones totales que pueden dejar su impacto.

Además, las lluvias se irán extendiendo a distintos puntos del norte de Buenos Aires, Capital Federal, la región central, Cuyo y el NOA, con variada intensidad. En particular, sobre el centro y sur de Mendoza, la nieve podría alcanzar el llano en las primeras horas del día, tiñendo de blanco ciudades como San Rafael y todo el valle de Uco.