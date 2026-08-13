Pronóstico en Entre Ríos: anticipan varios días de lluvias y acumulados de 100 milímetros

REDACCIÓN ELONCE
El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipó jornadas cubiertas y con precipitaciones hasta comienzos de la próxima semana. El meteorólogo Sergio Jalfin indicó a Elonce que en una zona de la provincia podrían acumularse 100 milímetros.
El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipó la continuidad de las condiciones inestables durante el fin de semana largo y, al menos, hasta el martes próximo. Se esperan abundante nubosidad, temperaturas máximas por debajo de los 20 grados y distintos períodos con precipitaciones.
El meteorólogo Sergio Jalfin señaló en declaraciones al programa Moviendo el Avispero, que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7, que para este viernes se prevé “una mínima estimada en torno a los 9 grados, máxima de 13, cielo cubierto y chances de algunas lluvias en la tarde”.
En coincidencia, el informe de Meteored indicó que el centro y norte de Argentina tendrán este viernes cielo mayormente cubierto, con presencia de neblinas, nieblas, lluvias y lloviznas. El panorama forma parte de un período de inestabilidad que podría extenderse durante al menos una semana en distintas regiones del país.
Cómo estará el tiempo el fin de semana
Para sábado y domingo, Jalfin anticipó que continuarán las condiciones poco favorables para actividades al aire libre. “La verdad que no vienen días con buen tiempo en Paraná y la región”, resumió el especialista.
Las temperaturas máximas se ubicarían entre los 15 y 16 grados durante ambas jornadas, mientras que las mínimas oscilarían, en promedio, entre los 10 y 12 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado y persistirá la probabilidad de precipitaciones.
Meteored también pronosticó un sábado cubierto en gran parte de Argentina, con lluvias y nevadas sobre la Cordillera y lluvias y chaparrones que comenzarían a generalizarse en la franja central del territorio nacional.
Advierten por importantes acumulados de lluvia
Jalfin puso especial atención sobre el volumen de precipitaciones que podría registrarse en algunos departamentos entrerrianos. “La mayor chance de lluvias se va a estar dando en el este y noreste de la provincia de Entre Ríos”, explicó a Elonce.
En esas zonas, advirtió, “pueden darse acumulados realmente significativos, en promedio superando los 100 milímetros durante los próximos cinco a siete días”. El meteorólogo señaló que se trataría nuevamente de “un evento de precipitaciones generalizadas en buena parte del sur y centro del Litoral”.
La inestabilidad continuaría durante lunes y martes, con nuevas probabilidades de lluvias. Según Jalfin, recién a partir del miércoles próximo comenzaría una tendencia hacia la mejora de las condiciones meteorológicas en Paraná y la región.