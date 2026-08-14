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Tevez se solidarizó con Messi y recordó cómo la muerte de su padre lo alejó del fútbol

El “Apache” recordó el impacto que tuvo la muerte de su padre adoptivo y pidió respetar los tiempos y las decisiones que tome Lionel Messi.

14 de Agosto de 2026
Tevez pidió respetar el dolor de Messi
Tevez pidió respetar el dolor de Messi

El “Apache” recordó el impacto que tuvo la muerte de su padre adoptivo y pidió respetar los tiempos y las decisiones que tome Lionel Messi.

Carlos Tevez expresó su solidaridad con Lionel Messi tras la reciente pérdida de su papá y compartió cómo la muerte de su propio padre adoptivo lo alejó del fútbol profesional. El ex delantero de Boca Juniors abordó el delicado momento que vive el capitán argentino y subrayó la importancia de acompañar sus decisiones en este periodo.

 

El Apache relató que la muerte de Segundo, su padre adoptivo, marcó un antes y un después en su carrera. “Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué porque no encontraba ese sentimiento de jugar para alguien que había hecho tanto en mi carrera”, declaró Tevez en diálogo con Radio La Red.

Según contó el impacto no fue solo deportivo. “Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol. Es muy duro, muy difícil, pero son momentos muy personales”, agregó el ex futbolista.

 

Lionel Messi atraviesa una situación similar tras el fallecimiento de Jorge Messi. El referente del seleccionado argentino y de Inter Miami regresó a la actividad tras viajar a Rosario para despedir a su padre. Previo al encuentro ante León, el astro rosarino publicó una carta donde reflejó el dolor del momento y dejó abierta la posibilidad de que este hecho influya en su futuro profesional. “Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos”, expresó Tevez.

El regreso de Messi a las canchas fue valorado por compañeros, rivales y distintas figuras del fútbol. En su vuelta, el capitán argentino participó del partido frente a Club León, en el que Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup. Su decisión de volver rápidamente a competir tras la despedida a su padre fue interpretada como una muestra de compromiso por parte del entorno futbolístico.

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