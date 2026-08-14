Feriado del lunes 17 de agosto: qué se conmemora y cómo se paga si se trabaja

El lunes 17 será feriado nacional por el General José de San Martín. El descanso conformará un fin de semana largo de tres días.
El próximo lunes 17 de agosto será feriado nacional en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que se conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 hasta el lunes inclusive.
La fecha figura entre los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399. En 2026, el 17 de agosto cae directamente lunes, por lo que la conmemoración se cumple ese mismo día y no requiere ningún traslado.
De esta manera, el calendario quedará conformado por el sábado 15, el domingo 16 —jornada en la que además se celebrará el Día del Niño— y el lunes 17 como feriado nacional.
Qué se conmemora el 17 de agosto
La jornada recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. El Libertador fue una de las figuras centrales de los procesos independentistas de Argentina, Chile y Perú.
Entre sus principales acciones históricas se encontraron la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el triunfo en el Combate de San Lorenzo y la organización del Ejército de los Andes. En 1817 encabezó el Cruce de los Andes, una de las campañas militares decisivas para la independencia sudamericana.
Qué pasa si se trabaja durante el feriado
Al tratarse de un feriado nacional y no de un día no laborable, para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo rigen las disposiciones correspondientes al descanso dominical.
El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes deban prestar servicios durante un feriado nacional deben percibir la remuneración normal correspondiente a la jornada más una cantidad igual. En otras palabras, el día trabajado se abona con un recargo equivalente al 100%.
La diferencia resulta importante respecto de los denominados días no laborables: en estos últimos, salvo determinadas actividades, el empleador puede decidir si se trabaja y, en caso de hacerlo, corresponde el salario simple.
Cuándo será el próximo feriado
Tras el fin de semana largo de agosto, septiembre no tendrá feriados nacionales. Pero en la provincia de Entre Ríos, es feriado el 29 en honor a San Miguel Arcángel. Además en las escuelas no habrá clases los días 11 y 21 por celebrarse el día del Maestro y del Estudiante respectivamente.
Siguiendo con el calendario nacional, el siguiente descanso llegará en octubre, más precisamente el lunes 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
En Noviembre será feriado el lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre). Y finalmente en diciembre los días de descanso serán el lunes 7, día no laborable con fines turísticos y martes 8 día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible); y viernes 25 de diciembre por Navidad (feriado inamovible).