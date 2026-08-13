“Fue algo único”: una entrerriana presenció el eclipse solar en España

El eclipse solar registrado este miércoles 12 de agosto pudo observarse desde diferentes lugares de Europa, pero no fue visible en Argentina debido a que el territorio nacional quedó fuera de la franja alcanzada por el fenómeno. España fue uno de los países donde mayor expectativa generó el acontecimiento astronómico.

La posición de la Tierra, la Luna y el Sol determinó que la sombra lunar se proyectara sobre regiones específicas del hemisferio norte. Por ese motivo, mientras en Argentina transcurría una jornada sin posibilidades de contemplarlo, miles de personas se reunieron en playas, plazas y miradores europeos.

Entre quienes tuvieron esa oportunidad estuvo una entrerriana. Malvina D’Agostino, basquetbolista oriunda de Viale, se encontraba de viaje por España y pudo observar el eclipse desde una playa de Valencia. En diálogo con Elonce, relató cómo vivió por primera vez un fenómeno que no estaba previsto en su itinerario.

Una coincidencia durante su viaje por España

D’Agostino explicó que había decidido visitar Valencia porque era uno de los destinos que todavía le faltaba conocer antes de regresar a la Argentina. Cuando organizaba esa parte del recorrido, descubrió que su llegada coincidiría con el acontecimiento astronómico.

“La idea era ir a Valencia para conocer porque estamos de viaje por España y nos faltaba. Justo vimos que era el eclipse y que allí se iba a ver casi en su totalidad”, contó la deportista a Elonce.

Malvina habló con Elonce.

La noticia modificó los planes para esa jornada y el grupo decidió acercarse a la playa. El calor acompañó la elección del lugar, pero también permitía contar con un espacio abierto para seguir las diferentes etapas del fenómeno.

La expectativa en Valencia

La entrerriana contó que en España el acontecimiento era anunciado desde varios días antes. En las rutas había carteles con recomendaciones y los medios insistían especialmente en la necesidad de utilizar protección ocular adecuada.

“Nos enteramos acá. Para España fue algo muy importante. Ibas por la ruta y estaban los carteles con las precauciones, principalmente por los lentes”, explicó D’Agostino.

Al llegar a Valencia, Malvina y sus acompañantes compraron lentes especiales. Durante la entrevista con Elonce mostró los protectores y explicó que, al colocárselos, el entorno quedaba completamente oscuro y únicamente podía observarse el Sol.

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“No se podía mirar sin los lentes. Solo se veía el Sol y nada más; no se veían las personas ni lo que había alrededor”, detalló. Aunque algunas nubes aparecieron durante el comienzo, posteriormente las condiciones permitieron contemplar el momento de mayor cobertura.

“Fue una locura”

La playa reunió a residentes, turistas y familias que llegaron especialmente para presenciar el eclipse. La deportista señaló que había italianos, estadounidenses y visitantes de diferentes países compartiendo la espera frente al mar.

Al recordar sus sensaciones, la jugadora de básquet le contó a Elonce: “Fue la primera vez y la verdad que fue una locura. Había muchas familias y muchos niños. Fue algo muy único”.

Malvina mostró los lentes que usó para ver el eclipse.

La experiencia adquirió todavía mayor valor porque surgió inesperadamente. “Realmente no sabemos si lo vamos a volver a ver. Puedo decir que taché algo de una lista: ya vi un eclipse”, expresó.

Según recordó, permanecieron atentos durante unos 20 o 25 minutos alrededor de la fase más intensa. Uno de los aspectos que más la sorprendió fue el cambio de luminosidad y la rapidez con la que el entorno recuperó luego su apariencia habitual.

Su próximo desafío en el básquet

La entrerriana permanecerá en Europa hasta el 25 de agosto, cuando tiene previsto regresar al país. Luego comenzará a prepararse para una nueva etapa dentro del básquet argentino.

D’Agostino continuará su carrera en San José de Mendoza y espera incorporarse durante septiembre para afrontar la próxima temporada. Antes de retomar los entrenamientos, pudo sumar una experiencia que nunca había imaginado dentro de su viaje.

Mientras el fenómeno no pudo observarse desde Argentina, la coincidencia con su estadía en Valencia le permitió vivirlo desde una playa repleta de espectadores. “No estaba en la lista, pero ahora se puede poner”, resumió Malvina sobre la oportunidad de haber presenciado su primer eclipse.