River volvió a los bastones rojos, blancos y negros para su nueva camiseta

River dio a conocer la camiseta alternativa que utilizará durante la temporada 2026/27. El nuevo modelo recupera los bastones verticales rojos, blancos y negros, una combinación que acompañó al club en diferentes etapas de su historia.

El diseño presenta franjas anchas sobre toda la parte frontal y mantiene los tres colores tradicionales de la institución. La principal novedad es la incorporación del logotipo de Adidas Originals, utilizado para reforzar la estética retro de la prenda.

La marca alemana ya había recurrido a ese emblema en distintas camisetas alternativas confeccionadas para el Mundial 2026. Ahora trasladó el concepto al uniforme suplente del conjunto de Núñez.

El vínculo con las primeras camisetas de River

Los bastones tricolores no representan una incorporación inédita. River los utilizó en reiteradas ocasiones, especialmente durante las primeras décadas del siglo XX, antes de que la banda roja cruzada quedara establecida como su principal identificación.

Con el paso de los años, el diseño rojo, blanco y negro reapareció en diferentes uniformes alternativos. Algunas versiones utilizaron franjas más estrechas, mientras que otras modificaron la distribución o la presencia de cada color.

Para la temporada 2026/27, el club volvió a optar por bastones anchos. El uniforme se completa con pantalones blancos y medias que combinan rojo y negro.

La camiseta fue confeccionada en distintas variantes. Además del modelo destinado a los hinchas, existe una versión con las características técnicas utilizadas por los futbolistas. También fueron elaborados diseños para mujeres y niños.

Cuánto cuesta la nueva camiseta

La camiseta alternativa masculina de River tiene un precio de $149.999. La versión para jugadores alcanza los $229.999, mientras que el modelo femenino cuesta $139.999.

La variante corta para mujeres fue fijada en $129.999 y la infantil, que no incluye patrocinadores, en $109.999. Los shorts cuestan $79.999 y las medias, $24.999.

La nueva indumentaria puede conseguirse en los sitios oficiales del club y de Adidas. Los valores corresponden al momento del lanzamiento y pueden variar según promociones o actualizaciones.