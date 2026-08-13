La Feria del Libro “Paraná Lee” comienza con más de 100 actividades y autores de todo el país

La XIV Feria del Libro Paraná Lee comenzará este viernes 14 de agosto y se extenderá hasta el lunes 17 en Sala Mayo, con más de 100 actividades, alrededor de un centenar de feriantes y una nutrida participación de escritores nacionales y entrerrianos. La directora de la Editorial Municipal, Marcela Pautasso, brindó a Elonce detalles de la programación y destacó que todas las propuestas tendrán entrada libre y gratuita.

La feria podrá visitarse durante las cuatro jornadas de 10 a 20, en horario corrido. Además de los stands de librerías y editoriales, habrá presentaciones de libros, conversatorios, actividades destinadas a las infancias y espacios para encontrarse con escritores.

“Son más de 100 feriantes que van a estar durante estas cuatro jornadas”, adelantó Pautasso. Sobre los preparativos en Sala Mayo, indicó que se trabajaba en los últimos detalles para dejar instalados los stands antes de la apertura.

Más de 100 actividades durante cuatro días

La funcionaria destacó la amplitud de la programación prevista para esta edición. “Tenemos una agenda completísima. Arrancamos a las 10 de la mañana y hasta las 20 tenemos actividades cada 20 minutos”, explicó.

El viernes tendrá una participación especial de delegaciones escolares, aunque Pautasso aclaró que la feria permanecerá abierta para todo público. La primera jornada contará con escritores cuyas obras tienen una fuerte presencia entre estudiantes.

Marcela Pautasso, directora de la Editorial Municipal (foto Elonce)

Entre ellos mencionó a Sergio Aguirre, Luciano Lamberti, Paula Galansky y Luciano Wernicke. Los estudiantes de las escuelas secundarias podrán recorrer los stands y participar de encuentros con los autores, mientras que para los más pequeños habrá rondas de lectura, juegos y otras propuestas en las carpas destinadas a las infancias.

“Queremos que puedan tener contacto durante estas cuatro jornadas con el libro”, resumió la directora de la Editorial Municipal.

Escritores nacionales y más de 40 presentaciones entrerrianas

La programación tendrá una importante presencia de autores reconocidos a nivel nacional, pero también reservará un espacio destacado para la producción literaria de Entre Ríos.

Pautasso adelantó que habrá más de 40 presentaciones de libros de autores locales, tanto de Paraná como de otras ciudades entrerrianas. “Los autores locales son valiosísimos”, destacó.

Entre los invitados nacionales mencionó a Diego Golombek, Martín Sivak, Martín Kohan, Paula Galansky y Camila Perochena, entre otros. La incorporación de Golombek, explicó, forma parte de la decisión de sumar la divulgación científica a la propuesta cultural. “Venimos incorporando también la pata de la ciencia”, señaló Pautasso sobre una línea que continuará durante esta edición.

Santa Fe, invitada de honor

Una de las particularidades de Paraná Lee será la participación de Santa Fe como ciudad invitada de honor, en el marco del trabajo conjunto desarrollado entre ambas capitales al que se denominó "Dos ciudades, un destino".

La presencia santafesina incluirá distintas presentaciones de libros y actividades culturales dentro de la programación general.

Además de las salas de exposición, funcionarán las carpas de las infancias y un espacio destinado a conversatorios, que este año fue ampliado para permitir una mayor concurrencia.

La propuesta buscará convocar tanto a lectores habituales como a quienes quieran acercarse por primera vez al universo de los libros. “Van a poder disfrutar cuatro días los lectores y no lectores, y los turistas que se acerquen a Paraná para conocer mano a mano a sus escritores”, señaló Pautasso.

Qué libros buscan los lectores

Consultada por Elonce sobre las preferencias del público, la directora explicó que la demanda es variada y destacó el interés por la literatura infantil, las novelas, la poesía y la fantasía.

La oferta estará distribuida entre los más de 100 feriantes, con editoriales y librerías que tendrán sus propios stands. Los visitantes podrán recorrerlos y adquirir ejemplares durante toda la feria.

La Editorial Municipal también aprovechará Paraná Lee para presentar dos novedades propias. Una de ellas será un libro relacionado con el Bicentenario, que se conmemorará el próximo 26 de agosto.

“Son 37 paranaenses que han escrito sobre distintos aspectos de la ciudad, tanto en lo político, cultural como deportivo”, adelantó Pautasso. La presentación fue programada para el lunes a las 11.

La Feria del Libro “Paraná Lee” comienza con más de 100 actividades y autores de todo el país

Un libro inédito y propuestas gastronómicas

La segunda novedad será la publicación de un libro inédito de poesía de Julio Meirama, autor fallecido cuyos herederos cedieron los derechos para posibilitar la edición de la obra.

La feria también contará con un patio gastronómico, pensado para que los visitantes puedan permanecer durante varias horas en el predio y combinar las actividades literarias con momentos de descanso.

“Además de comprar el libro, podrán hacer esa pausa, tomar un cafecito, comer algo y leer los libros que puedan adquirir en la feria”, explicó Pautasso.

De esta manera, Paraná Lee abrirá sus puertas este viernes 14 a las 10 y continuará hasta el lunes 17, todos los días hasta las 20, con acceso libre y gratuito y una programación que combinará literatura, ciencia, actividades infantiles, autores locales y figuras nacionales.

La programación completa:

La programación de la Feria del Libro “Paraná Lee” by elonceweb