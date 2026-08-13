Entre Ríos participó de la Expo Transporte y Logística y analizó nuevas tecnologías para incorporar

Funcionarios de Entre Ríos participaron de la Expo Transporte y Logística, desarrollada en el predio de la Sociedad Rural de Buenos Aires. Durante la actividad, la delegación provincial recorrió los diferentes espacios y mantuvo encuentros con representantes de empresas y especialistas.

La comitiva estuvo encabezada por el secretario de Transporte provincial, Aníbal Steren, quien asistió invitado por la Fundación Profesional para el Transporte y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas.

También participaron el director de Transporte, Gustavo Berón, y el coordinador general del área, Maximiliano Villa. Los funcionarios observaron nuevas tecnologías, herramientas y servicios vinculados con el traslado de cargas y pasajeros, la administración logística y la infraestructura.

Reuniones con empresas y referentes del sector

Durante la exposición, los representantes de Entre Ríos se reunieron con integrantes de distintas firmas del sector. Los encuentros estuvieron orientados a conocer tendencias y analizar posibles soluciones para mejorar la eficiencia del sistema de transporte provincial.

La delegación también asistió a conferencias y espacios de intercambio en los que se abordaron los desafíos de la actividad en Argentina. Entre los temas analizados estuvieron la incorporación de tecnología, la conectividad, la sustentabilidad y la optimización de los recursos.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que la participación permitió observar experiencias desarrolladas en otros puntos del país. La información reunida será evaluada para determinar qué herramientas podrían adaptarse a las características y necesidades de la provincia.

Planificación del transporte y la logística

Uno de los objetivos planteados por el área es avanzar en una planificación a largo plazo. La propuesta contempla proyectar durante los próximos 20 años las necesidades vinculadas con rutas, accesos, conectividad y circulación de cargas.

El transporte y la logística resultan estratégicos para una provincia con una fuerte actividad agrícola, ganadera, industrial y comercial. Las condiciones de traslado inciden tanto en los costos de producción como en la capacidad de las empresas para acceder a mercados nacionales e internacionales.

La modernización del sistema también incluye el análisis de soluciones sustentables que permitan reducir el impacto ambiental. Para ello se estudian nuevas tecnologías aplicadas a vehículos, administración de recorridos, infraestructura y utilización eficiente de combustibles.

Tras la participación en la exposición, el Gobierno indicó que continuará trabajando con productores, transportistas y empresas. El desafío será trasladar los conocimientos incorporados a proyectos concretos que mejoren la conectividad y acompañen el desarrollo productivo de Entre Ríos.