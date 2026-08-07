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Paraná Del 14 al 17 de agosto

La Feria del Libro Paraná Lee tendrá propuestas especiales para las infancias

Del 14 al 17 de agosto, la Carpa de las Infancias ofrecerá un espacio dedicado a la lectura, el juego y la creatividad. Habrá narraciones, recorridos literarios, mediación de lectura, actividades participativas y una muestra especial por los 60 años de La Torre de Cubos, de Laura Devetach.

7 de Agosto de 2026
Feria del Libro Paraná Lee
Feria del Libro Paraná Lee Foto: Municipalidad de Paraná

Del 14 al 17 de agosto, la Carpa de las Infancias ofrecerá un espacio dedicado a la lectura, el juego y la creatividad. Habrá narraciones, recorridos literarios, mediación de lectura, actividades participativas y una muestra especial por los 60 años de La Torre de Cubos, de Laura Devetach.

La XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee contará con una programación especialmente diseñada para que niños, niñas y adolescentes vivan la experiencia de acercarse a la literatura desde el juego, la imaginación y la participación.

 

Durante las cuatro jornadas, de 10 a 18 horas, la Carpa de las Infancias será un punto de encuentro con actividades permanentes de mediación de lectura, recorridos literarios, encuentros con narradores, propuestas recreativas y experiencias que invitan a descubrir los libros de una manera diferente.

 

Entre las actividades se destacan los Baúles Andariegos, el proyecto Entre.Ver.Arte, la participación de la narradora cordobesa Soledad Rebelles, una trivia deportiva junto al escritor Luciano Wernicke, un mural colectivo para intervenir con palabras y dibujos, un recorrido literario por los 130 años del poeta Juan L. Ortiz y las propuestas "Cuentos e historias con posturas de yoga", a cargo de Stella Maris Sors, entre otros.

Además, durante toda la feria podrá visitarse una muestra dedicada a las ilustraciones originales de La Torre de Cubos, de Laura Devetach, que este año cumple seis décadas desde su primera edición. La exposición estará acompañada por una actividad lúdica para las infancias y pondrá en valor una de las obras más emblemáticas de la literatura infantil argentina.

 

También habrá una muestra de la Biblioteca Popular sobre libros para las infancias que fueron prohibidos durante la última dictadura militar.

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