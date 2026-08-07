Video: el “susto” de la vecina que halló al ladrón dormido en su casa en Paraná

Un presunto ladrón se quedó dormido dentro de una vivienda a la que había ingresado durante la noche del miércoles en barrio San Roque de Paraná. Según relató una vecina a Elonce, el joven habría accedido por el techo, forzó una reja y revolvió diferentes sectores del inmueble, donde además dejó preparado un bolso con herramientas y otros elementos que presuntamente pretendía llevarse.

Entró a robar en una vivienda en Paraná y se quedó dormido pic.twitter.com/KOtpaSAnzc — ELONCE WEB (@ElonceW56269) August 7, 2026

El insólito episodio ocurrió en una propiedad ubicada en inmediaciones de calle 172, entre Ayacucho y Los Constituyentes. La casa actualmente era utilizada como depósito y se encontraba junto a la vivienda de sus propietarios.

Jessica, vecina del lugar, explicó a Elonce que el intruso habría aprovechado la noche de lluvia y viento para ingresar al inmueble. “Anoche entró este tipo por el techo. Rompió una reja que tenía la ventana, entró y empezó a tirar todo, revisó todo”, relató.

Preparó elementos, pero se quedó a dormir

Las cámaras de seguridad permitieron posteriormente reconstruir algunos de los movimientos realizados dentro de la propiedad. “Me fijé por las cámaras, abrió la puerta del frente y se ve que le gustó más quedarse a dormir que salir”, contó Jessica sobre el particular desenlace.

Según la mujer, dentro de la vivienda encontraron un bolso donde el joven habría reunido diferentes objetos. Entre ellos había una máscara de soldar, herramientas y cuadros. “Encontramos un bolso lleno de cosas guardadas para llevarse”, sostuvo.

Ladrón se durmió en la vivienda donde robaba en Paraná y lo encontró el propietario

Lo encontraron trabajadores que iban al baño

El hallazgo se produjo durante la mañana del jueves de una manera completamente inesperada. En el terreno se realizaban trabajos para construir una pileta y los propietarios autorizaron a los trabajadores a ingresar a la casa para utilizar el baño.

Fue entonces cuando se encontraron con el joven acostado dentro del inmueble. “Les dijeron a los muchachos: ‘Pasen por acá, vayan al baño, que la casa es depósito’. Y nos encontramos con el tipo acostado”, relató la vecina.

Posteriormente intervino el propietario del inmueble y se dio aviso de la situación a la Policía.

La noche de tormenta habría facilitado el ingreso

Jessica explicó que habitualmente cuentan con un perro en el lugar, pero debido a las malas condiciones meteorológicas de la noche anterior habían decidido mantenerlo dentro de la vivienda. “El perro no lo habíamos dejado afuera por la lluvia, por el viento y el mal tiempo. Lo entramos y, bueno, se entró fácilmente”, manifestó.

La mujer señaló que la situación provocó preocupación entre los vecinos debido a que sus viviendas se encuentran prácticamente pegadas al inmueble donde fue hallado el intruso.

Además, afirmó que entre los elementos encontrados habría un cuchillo tipo machete. “Imaginate si lo encontrás despierto o drogado, en el estado que haya estado, te llevás un susto”, expresó.

La vecina estimó que el joven tendría unos 22 años y comentó que sería conocido por circular en la zona, aunque aclaró que desconocía dónde residía.

El episodio terminó con la intervención policial y judicial. El particular episodio no dejó personas heridas y, según el relato aportado por la vecina, los objetos que habían sido preparados dentro de la vivienda finalmente no fueron retirados.

La secuencia llamó especialmente la atención porque, después de ingresar al inmueble, forzar una abertura, revisar las pertenencias y reunir diferentes objetos, el presunto autor terminó quedándose dormido dentro de la misma propiedad y fue descubierto horas después.