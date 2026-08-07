Confirmaron que tiene antecedentes el ladrón hallado dormido en una casa en Paraná

Un joven de 23 años quedó detenido tras ser encontrado durmiendo dentro de una vivienda a la que habría ingresado para robar en barrio San Roque de Paraná. Junto al sospechoso había un bolso preparado con herramientas y cables pertenecientes al propietario del inmueble, confirmó a Elonce la segunda jefa de Operaciones, Cecilia Galiano.

El insólito episodio fue descubierto alrededor de las 16 del jueves en una propiedad ubicada sobre calle 172, en cercanías de Los Constituyentes. El inmueble se encontraba deshabitado debido a que estaba siendo sometido a trabajos de remodelación.

La Policía tomó conocimiento de la situación a partir de un llamado realizado al 911 y de mensajes enviados por vecinos a un grupo de WhatsApp que mantienen con la Comisaría Octava. Los primeros efectivos que arribaron al lugar pertenecían a la comisaría cuarta.

Lo encontraron durmiendo dentro de la vivienda

“El propietario encontró una persona en el interior de la vivienda”, explicó Galiano a Elonce. Una vez en el lugar, los uniformados identificaron al sospechoso y determinaron que se trataba de un joven residente de la zona. “Tiene 23 años de edad y muchos antecedentes de distintos tipos de delitos”, confirmó la funcionaria policial.

La escena que encontraron los efectivos llamó especialmente la atención: el joven estaba dormido dentro de la propiedad y, cerca suyo, había elementos que presuntamente había reunido para llevarse. “Estaba dentro de la vivienda y tenía preparado un bolso con herramientas de mano y cables”, precisó Galeano.

Ladrón se quedó dormido en Paraná (foto Elonce)

Las herramientas pertenecían al dueño de la casa

Según confirmó la Policía, se trataba principalmente de herramientas de mano que estaban siendo utilizadas en los trabajos de remodelación y pertenecían al damnificado.

La casa se encontraba deshabitada, aunque tenía algunos muebles en su interior. Esa circunstancia explicaría que el sospechoso hubiera encontrado un lugar donde acostarse. “Entiendo que tenía alguna cama en el lugar porque al sujeto se lo encontró durmiendo ahí en el interior de la vivienda”, señaló la segunda jefa de Operaciones.

Además, los investigadores encontraron el inmueble completamente desordenado. “Habrá estado buscando algunos elementos para llevarse de la vivienda”, indicó Galiano al describir las condiciones en las que fue encontrada la propiedad.

Entró a robar en una vivienda en Paraná y se quedó dormido pic.twitter.com/KOtpaSAnzc — ELONCE WEB (@ElonceW56269) August 7, 2026

Cómo habría ingresado

Las primeras averiguaciones permitieron establecer una posible vía de acceso utilizada por el joven para entrar al inmueble. “Aparentemente ingresó por una ventana que estaba trabada con una madera”, explicó la funcionaria policial.

No obstante, hasta el momento no pudo establecerse cuánto tiempo permaneció el sospechoso dentro de la propiedad. La Policía únicamente pudo determinar que fue descubierto cerca de las 16. “No sabemos realmente en qué horario hizo ingreso”, aclaró Galiano y agregó que no aparecieron vecinos que pudieran precisar haberlo visto ingresar durante la noche o las primeras horas de la jornada.

Quedó detenido y tiene antecedentes

Tras poner en conocimiento de lo sucedido a la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del joven. “Esta persona quedó detenida, tiene antecedentes y quedó alojada en Alcaidía a disposición de la Fiscalía en turno”, confirmó Galiano a Elonce.

De esta manera, el sospechoso quedó privado de su libertad mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en las que ingresó a la vivienda y determinar su responsabilidad en el hecho.

La Policía indicó además que, si bien los vecinos habían advertido anteriormente sobre personas que deambulaban por el sector, no tenían registrados recientemente otros delitos de características similares en esa zona de barrio San Roque.

Ladrón entró a una casa, preparó herramientas para robar y se quedó dormido

El aviso de los vecinos y la recomendación de la Policía

Finalmente, Galiano destacó la colaboración de los habitantes del barrio, quienes mantienen comunicación con los efectivos y suelen advertir sobre movimientos sospechosos. Sin embargo, remarcó que ante una emergencia la principal vía para solicitar intervención policial debe ser el 911.

“Nosotros creemos que es más importante el llamado al 911 porque muchas veces el personal está ocupado atendiendo personas y no está atento al teléfono policial”, explicó.

Si bien los grupos de WhatsApp permiten mantener contacto entre los vecinos y las dependencias policiales, la funcionaria insistió en que una comunicación directa con el sistema de emergencias permite activar con mayor rapidez la respuesta ante un delito en curso.

En este caso, el aviso permitió que los efectivos llegaran hasta la vivienda y encontraran al joven todavía en el interior. El sospechoso, que según la Policía había preparado herramientas y cables para retirarlos del inmueble, terminó detenido después de haberse quedado dormido en el lugar.