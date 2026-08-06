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Policiales Insólito hecho delictivo

Ladrón se durmió en la vivienda donde robaba en Paraná y lo encontró el propietario

Un ladrón se durmió en una vivienda donde robaba en Paraná y fue sorprendido por el propietario. El sospechoso había preparado un bolso con distintos elementos para llevarse. La Fiscalía dispuso su detención.

6 de Agosto de 2026
La zona donde detuvieron al ladrón.
La zona donde detuvieron al ladrón. Foto: (GSV).

REDACCIÓN ELONCE

Un ladrón se durmió en una vivienda donde robaba en Paraná y fue sorprendido por el propietario. El sospechoso había preparado un bolso con distintos elementos para llevarse. La Fiscalía dispuso su detención.

Un ladrón se durmió en una vivienda donde robaba en Paraná y terminó detenido después de que el propietario ingresara al inmueble y lo encontrara descansando en el interior. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle 172 de la capital entrerriana.

 

Según se informó, la vivienda se encontraba actualmente en proceso de remodelación. Cuando el dueño llegó al lugar, advirtió la presencia de un hombre desconocido que se había quedado dormido dentro de la propiedad.

 

Al revisar las instalaciones, el propietario constató además que el sospechoso había preparado un bolso con diversos elementos que presuntamente pretendía sustraer.

(PER).
(PER).

 

Intervino la Policía y quedó detenido

 

Ante la situación, se dio aviso a la Policía y efectivos acudieron hasta el domicilio. Allí procedieron inicialmente a demorar al hombre encontrado dentro de la vivienda.

 

Los uniformados comunicaron lo sucedido a la Fiscalía en turno y pusieron en conocimiento de la autoridad judicial las circunstancias en las que había sido hallado el sospechoso.

 

Finalmente, el fiscal dispuso la detención del individuo y ordenó su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Temas:

Paraná detención Detenido
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