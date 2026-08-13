La UCR convocó a su congreso para el 29 de agosto en Villaguay

La UCR formalizó la convocatoria al Congreso que será el 29 de agosto en Villaguay para tratar la reforma parcial y transitoria de la Carta Orgánica; entre otros temas.
La Mesa del Congreso Partidario de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos oficializó la convocatoria a sesión ordinaria para el sábado 29 de agosto. El temario tiene como punto central la reforma parcial y transitoria de la Carta Orgánica para habilitar cambios en la duración del próximo mandato de las autoridades partidarias. También habrá un análisis de la realidad política provincial y nacional.
A través de una resolución emitida este miércoles 12 de agosto, el máximo órgano deliberativo del radicalismo entrerriano formalizó el llamado a las y los congresales de toda la provincia para encontrarse en la sede del Centro de Empleados de Comercio, ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Mitre de Villaguay.
Según se estableció en la norma de convocatoria, el cronograma fijado determina que el proceso de acreditación de los Congresales Titulares comenzará a las 9 horas, mientras que los Congresales Suplentes lo harán a partir de las 10, se indicó a esta Agencia.
El cónclave se concretará luego de que a principios de junio la Mesa del Congreso decidiera suspender la sesión que estaba fijada para el sábado 6 de ese mes, tras planteos del Comité Provincial y dificultades logísticas manifestadas por delegados del interior de la provincia. En aquel momento, la discusión de fondo giraba en torno al esquema de mandatos para reordenar el calendario electoral del radicalismo.
El orden del día
En el temario aprobado por la Mesa del Congreso se destaca en primer término el tratamiento de una reforma parcial y transitoria de la Carta Orgánica de la UCR Entre Ríos. La iniciativa tiene el "exclusivo objeto de habilitar la modificación de la duración del próximo mandato de todas las autoridades partidarias".
La idea es que las próximas autoridades partidarias que resulten electas tengan, por única vez, un mandato de un año de duración.
De esta manera, el radicalismo busca sincronizar sus renovaciones internas para dejarlas en años no electorales, sin recurrir a un acortamiento directo de las actuales representaciones. Asimismo, el temario prevé la conformación y aprobación de las Comisiones de Poderes y Revisora de Cuentas, como así también la consideración y posterior votación del Balance económico del partido.
Finalmente, la jornada incluirá un espacio institucional para el debate abierto sobre la realidad política a nivel provincial y nacional, analizando la coyuntura general y la situación partidaria dentro del mapa político actual. (APF)