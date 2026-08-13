El IAPV implementó en Piedras Blancas un nuevo sistema de adjudicación de viviendas

En Piedras Blancas el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) realizó la primera licitación para el acceso directo a viviendas construidas por el organismo. La nueva modalidad permite que los aspirantes incluidos en el padrón de beneficiarios puedan acceder a una unidad habitacional mediante una oferta económica, como alternativa al tradicional sistema de sorteo.
En esta primera experiencia, se licitaron 11 de las 18 viviendas construidas por el IAPV en la localidad del departamento La Paz, equivalentes al 60 por ciento del total. Para participar, los aspirantes debían presentar una oferta económica no inferior al 10 por ciento del valor de la vivienda. Se recibieron seis ofertas, con montos que oscilaron entre 9,5 millones de pesos, correspondientes al mínimo establecido, y 18 millones de pesos.
Las propuestas serán evaluadas junto con las condiciones sociales de los oferentes y su situación respecto de la titularidad de inmuebles, a fin de determinar las adjudicaciones correspondientes a esta modalidad. El acto contó con certificación de escribano público.
Las viviendas que no sean adjudicadas mediante este mecanismo serán sorteadas entre los aspirantes incluidos en el Padrón Definitivo de Aspirantes Habilitados, dando continuidad al proceso de adjudicación de las unidades habitacionales.
De esta manera, el IAPV implementó por primera vez en Piedras Blancas esta modalidad de acceso a la vivienda, que incorpora una alternativa al sistema tradicional de sorteo y amplía las herramientas disponibles para la adjudicación de soluciones habitacionales.
La actividad se desarrolló en el Aula Virtual de Piedras Blancas y contó con la participación del presidente del IAPV, Manuel Schönhals; el intendente de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida; la directora de la Regional Oeste, Claudia Matteoda; el director de Desarrollo Humano y Hábitat del organismo, Julián Burzaco; y personal técnico y social, entre otras autoridades.