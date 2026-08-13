ATE cuestionó los cambios en comedores escolares y alertó por las condiciones laborales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos realizó un plenario con trabajadores de comedores escolares de distintos puntos de la provincia para analizar las condiciones laborales y los cambios impulsados por el Gobierno provincial en el sistema de provisión de alimentos para desayunos y meriendas. El secretario general del gremio, Oscar Muntes, expresó a Elonce su rechazo a la modalidad y anticipó que buscarán definir acciones a partir de las conclusiones del encuentro.

La reunión se desarrolló en la sede de ATE en Paraná y contó con delegados provenientes de distintos departamentos y localidades entrerrianas. Según explicó Muntes, la intención fue que quienes trabajan diariamente en los establecimientos educativos expusieran sus experiencias y preocupaciones.

“Es un plenario muy importante para nosotros. Teníamos la necesidad de encontrarnos, debatir con delegados de todos los departamentos de la provincia y trabajar sobre lo que veníamos haciendo respecto de los comedores escolares”, señaló.

“Son quienes todos los días cocinan para los chicos”

Muntes sostuvo que el análisis estuvo centrado tanto en las condiciones laborales del personal de comedores escolares como en la nueva modalidad implementada para garantizar desayunos y meriendas en establecimientos educativos tras la contratación directa de Teknofood S.A.

“El debate que estamos realizando es en primera persona”, remarcó. Y explicó: “Son las compañeras y compañeros de toda la provincia que ponen el cuerpo, que todos los días cocinan para los chicos y chicas, quienes vienen a contarnos las experiencias y buscar conclusiones”.

El dirigente gremial manifestó además la adhesión de ATE a los planteos judiciales impulsados por gremios docentes y otros actores contra el nuevo esquema. Según afirmó, el sindicato consideró que la discusión debía abarcar no solamente los desayunos y meriendas, sino también qué podría ocurrir eventualmente con los almuerzos y otros servicios alimentarios dependientes del Estado.

“Estamos preocupados por la nueva forma que está planteando el Gobierno provincial para el desayuno y la merienda de los chicos, pero también por avanzar sobre el almuerzo”, expresó.

Reclamo por las condiciones de los comedores

Uno de los principales cuestionamientos planteados durante el encuentro estuvo relacionado con el estado de los espacios donde trabajan los empleados de los comedores escolares.

Muntes aseguró que ATE realizó un relevamiento propio y sostuvo que todavía existen establecimientos con deficiencias. “Necesitamos condiciones de trabajo adecuadas. Antes de hablar de una nueva forma de trabajo, el Gobierno tiene que garantizar las condiciones para los trabajadores y que los comedores estén como deben estar”, reclamó.

Según el secretario general, las autoridades habían asumido el compromiso de avanzar con mejoras en los establecimientos. Sin embargo, afirmó que el relevamiento sindical detectó numerosas situaciones que todavía requerían intervención.

“Habían prometido que cada uno de los establecimientos iba a tener las condiciones necesarias. El relevamiento realizado por ATE muestra que tenemos muchísimas deficiencias”, manifestó.

Rechazo al nuevo esquema alimentario

El gremio también cuestionó la modalidad prevista para la provisión de alimentos. Muntes aseguró que el posicionamiento se apoyó, entre otros elementos, en informes y opiniones de profesionales vinculados con la nutrición, además de la experiencia acumulada por los propios trabajadores.

“Estamos totalmente en desacuerdo porque tenemos estudios y profesionales nutricionistas que nos van explicando, aparte de la misma experiencia de los trabajadores y trabajadoras de tantos años, que no va a dar resultado”, afirmó.

Para el dirigente, la discusión sobre los comedores escolares también debía contemplar el contexto económico y social de las familias que recurren a esos servicios.

En ese sentido, planteó la necesidad de analizar qué sucede con los niños fuera del horario escolar. “Hay un problema social que hay que animarse a discutir. ¿Qué hacemos con los chicos a la tarde o los fines de semana cuando no alcanza para comer?”, preguntó.

ATE anticipó que definirá acciones

Muntes indicó que el plenario serviría para reunir las distintas experiencias y elaborar conclusiones que permitan definir los próximos pasos del sindicato. Además, vinculó la discusión sobre el servicio alimentario con la situación salarial y laboral de quienes desempeñan tareas en los comedores. “El salario y las condiciones de trabajo de quienes están al frente de los comedores están en situaciones extremadamente delicadas”, sostuvo.

Finalmente, afirmó que ATE buscará articular su postura con otros sectores que expresaron cuestionamientos al nuevo esquema de alimentación escolar. “Estamos muy preocupados por el avance que tiene el Gobierno y hay un llamado a todos los sectores. Tenemos que plantarnos con mucha claridad y con mucha fuerza”, concluyó Muntes ante Elonce.