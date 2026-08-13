Juicio a Leonardo Airaldi: su abogada espera la absolución, pero anticipó una apelación

La defensa de Leonardo Airaldi, acusado de liderar una organización dedicada al narcotráfico, manifestó sus expectativas ante el veredicto que se conocerá este jueves y sostuvo que espera su absolución. La abogada Mariana Barbitta aseguró a Elonce que, a criterio de la defensa, durante el juicio no se presentaron elementos concretos que vinculen a su cliente con el tráfico de estupefacientes.

“Estamos esperando la absolución de Leonardo Airaldi”, afirmó la letrada antes de conocerse la decisión del tribunal. Durante la entrevista, cuestionó con dureza la acusación y adelantó los pasos que seguirá en caso de un fallo adverso.

“Hemos hecho, a nuestro criterio, un muy buen trabajo marcando que acá no hay prueba. Esta es una causa que no tiene prueba”, sostuvo Barbitta. Según explicó, durante los alegatos la defensa realizó una exposición extensa en la que cuestionó punto por punto los argumentos de la imputación.

“No hay un solo elemento concreto”, sostuvo la defensa

La abogada consideró que la acusación estuvo basada en información indirecta y señaló que los estándares probatorios fueron insuficientes para arribar a una condena.

“Lo que tiene tal vez son comentarios de comentarios de comentarios y eso, en términos de un derecho de defensa, es de calidad muy baja”, expresó.

Asimismo, calificó la imputación como “desproporcionada, arbitraria, sin fundamentos” y reiteró que, desde su perspectiva, carecía de respaldo probatorio suficiente.

“No hay un solo elemento concreto que vincule a Leonardo Airaldi con el tráfico de estupefacientes”, aseguró Barbitta. La afirmación corresponde a la postura de la defensa y deberá ser contrastada con la valoración de las pruebas que realice el tribunal al resolver el proceso.

La letrada también hizo referencia a la situación de otros acusados y mencionó particularmente el caso de una imputada, María Soledad Touzet, cuya posición durante el proceso calificó como “compleja”.

Anticipó que presentaría un recurso de casación

Barbitta recordó que el Ministerio Público Fiscal solicitó 14 años de prisión para Airaldi. Frente a ese pedido, explicó que el tribunal no podría imponer una pena superior a la requerida por la acusación.

La defensora anticipó además que, en caso de producirse una condena, recurrirá la decisión una vez conocidos los fundamentos. “Ya lo charlamos con Leonardo y él está de acuerdo que, cuando lleguen los fundamentos, vamos a presentar un recurso de casación”, adelantó.

No obstante, insistió en que la expectativa principal era obtener un pronunciamiento absolutorio. “Estamos esperanzados y esperanzadas”, expresó antes de conocerse el veredicto.

La abogada también destacó el desarrollo de las audiencias y valoró el trato recibido por parte de los integrantes del tribunal, pese a reconocer que existieron discusiones propias del litigio. “El tribunal ha sido muy respetuoso”, manifestó y destacó particularmente el trabajo de la presidenta del cuerpo durante las diferentes jornadas.

Juicio a Leonardo Airaldi: su abogada espera la absolución y cuestionó la falta de pruebas

Cuestionamientos por la participación de Airaldi a distancia

Otro de los puntos planteados por Barbitta estuvo relacionado con las condiciones en las que Airaldi participó del juicio. Según explicó, desde el 20 de febrero permanece alojado en el sistema destinado a internos considerados de alto perfil y actualmente se encuentra en Ezeiza.

La defensora cuestionó esa situación y aseguró que durante estos meses debió realizar diferentes presentaciones relacionadas con las condiciones de detención, entre ellas pedidos vinculados con visitas, comunicaciones y el ingreso de pertenencias personales.

Además, indicó que Airaldi no estará físicamente presente en la sala al momento de conocerse el veredicto y que seguirá la instancia de manera remota. “No puede ser trasladado a la sala de audiencias”, afirmó Barbitta y sostuvo que esa modalidad dificultó el contacto directo entre abogado y defendido durante el proceso.

“Mi cliente no ha podido defenderse como debía”

De acuerdo con la letrada, Airaldi intervino en las audiencias mediante videoconferencia desde Ezeiza. La abogada afirmó que durante distintas jornadas se registraron inconvenientes técnicos con la conexión.

“En algunas audiencias se cortó el Zoom, en otras tuvimos que volver a iniciar”, relató. Según su postura, esas circunstancias tuvieron incidencia sobre las posibilidades de ejercer plenamente la defensa.

Barbitta también señaló que la modalidad remota impidió que los magistrados tuvieran un contacto presencial con el acusado durante el debate. “Mi cliente no ha podido técnicamente defenderse como debía defenderse”, concluyó la abogada ante Elonce, mientras aguardaba el veredicto del tribunal.