Caso Airaldi: policías detallaron cómo funcionaba la organización narco que lideraba

En una nueva jornada cargada de planteos y testimonios de investigadores, continuó este jueves el juicio contra Leonardo Roberto Airaldi y otras ocho personas acusadas de narcotráfico. La defensora del productor agropecuario oriundo de Diamante reclamó nuevamente que lo saquen del duro régimen de presos de alto perfil en el penal de Ezeiza, con la oposición de Fiscalía, y cosechó un nuevo rechazo del Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por Noemí Berros. Desde allí, el principal acusado siguió el debate por Zoom.

La jornada se desarrolló durante cerca de seis horas y comenzó con un nuevo planteo de la defensora Mariana Barbitta, quien solicitó que el imputado sea trasladado a Entre Ríos “bajo el argumento de una supuesta inconstitucionalidad”.

Sin embargo, el pedido fue desestimado tras la oposición del fiscal federal José Ignacio Candioti, quien fundamentó su postura en que el Tribunal ya se había expedido al respecto y en que existen elementos suficientes para considerarlo un detenido de alto perfil. Así lo explicó a Elonce el fiscal federal Juan Podhayny.

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Acusaciones en su contra

Según la causa, al imputado se le atribuyen dos hechos principales: el almacenamiento de 30 kilos de cocaína en la localidad santafesina de Puerto Gaboto y la presunta organización de una estructura dedicada al comercio de estupefacientes en Paraná y Diamante.

Declaraciones clave en la audiencia

Tras el rechazo del planteo, la audiencia continuó con la declaración de testigos. Declararon dos investigadores de la Policía de Entre Ríos, quienes brindaron detalles sobre el origen de la causa y las tareas realizadas. Entre los testimonios, se mencionó la existencia de movimientos sospechosos, como vuelos clandestinos, pistas de aterrizaje y traslados nocturnos de bultos.

“Declararon el excomisario y director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle, y el subcomisario Jesús Luna, quienes brindaron detalles sobre cómo se desarrolló la investigación y cómo se llegó a la causa en Paraná. Explicaron que el caso se inició a partir de advertencias de vecinos sobre la presencia de aviones, pistas de aterrizaje clandestinas y camionetas que ingresaban con bultos durante la noche, incluso con personas armadas”, repasó Podhayny.

Y continuó: “A partir de esos indicios se realizaron tareas de campo, como planimetrías y registros fotográficos, que permitieron confirmar la existencia de una pista de aterrizaje. El subcomisario Luna indicó que incluso se constituyó en el lugar para corroborarlo personalmente. Luego se avanzó con intervenciones telefónicas y tareas de desgrabación y análisis de escuchas, lo que permitió identificar a los distintos involucrados y sus roles, entre ellos el de Airaldi”.

Un proceso judicial extenso

El juicio cuenta con más de 50 testigos y se prevé que se extienda durante varios meses debido a que el proceso judicial demanda una coordinación compleja debido a la participación de múltiples partes y jueces subrogantes.

La próxima audiencia fue fijada para el 9 de abril, donde continuarán las declaraciones.