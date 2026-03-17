Narcotráfico: rechazaron los pedidos de nulidad planteados por la defensa de Airaldi

El Tribunal que juzga al ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi, como presunto líder, proveedor y financiador de una red narcocriminal que operó entre 2019 y 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná, rechazó de plano todos los pedidos esgrimidos por la defensa del imputado.

De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello, rechazaron el pedido de apartamiento de la intervención de los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR); rechazaron el planteo de nulidad del origen de las actuaciones; rechazaron el planteo de nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio; rechazaron el planteo de nulidad de la acumulación de la causa de Paraná con la del hallazgo de los 30 kilos de cocaína; y rechazaron el planteo de nulidad de las resoluciones que dispusieron las intervenciones telefónicas, y se difirió su tratamiento para el momento de la sentencia.

Los pedidos de nulidad habían sido presentados por la defensa de Airaldi, Mariana Barbitta.

Airaldi fue trasladado desde el penal de Ezeiza y llegó a la sede judicial de calle Urquiza a metros de Monte Caseros en un camión blindado del Servicio Penitenciario Federal escoltado por un numeroso grupo de guardias de élite; estaba esposado y con casco y chaleco de seguridad colocados. Elonce registró en imágenes el amplio despliegue de seguridad para custodiar al imputado.

Se prevé que Airaldi permanezca aproximadamente cinco horas en el tribunal para su declaración, tras lo cual será trasladado nuevamente a Ezeiza bajo el mismo operativo de máxima seguridad.

Sobre el juicio

La acusación está impulsada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, junto al fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el funcionario de Procunar Marrtín Uriona.

Según la Fiscalía, el acusado distribuía tareas y administraba los recursos financieros y logísticos para la compra y venta de drogas en la región.

Leonardo Airaldi (foto Elonce)

El juicio unifica dos expedientes centrales. El primero se originó en agosto de 2022 en Puerto Gaboto, Santa Fe, tras el secuestro de 30 kilos de cocaína cuya logística estaría vinculada a Airaldi.

El segundo expediente investiga el funcionamiento de la banda a través de rutas fluviales y terrestres, coordinadas presuntamente desde una estancia en una isla del río Paraná. Por esta última causa, permanece prófugo un puestero del establecimiento, identificado como Diego Torres.

Los otros acusados

Además del ex ruralista, en el juicio también enfrentan cargos el policía Roberto Fabián Coronel y Gonzalo Olivero (policías) , Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld y Cristian Sánchez. Otros cuatro imputados -Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher- se encuentran negociando juicios abreviados y no forman parte del debate oral.

Leonardo Airaldi (foto Elonce)

Atentado

Además del tráfico de estupefacientes, el proceso está marcado por la reciente denuncia que vincula a Airaldi con la contratación de un sicario uruguayo. Se le acusa de haber pagado USD 40.000 para asesinar en Punta del Este al juez federal Leandro Ríos y al fiscal federal Ignacio Candioti, además de planear un atentado contra el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. Este hecho tramita de forma paralela en el Juzgado Federal de Gualeguaychú bajo los cargos de amenazas y plan de atentado.