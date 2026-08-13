Producir en Argentina sigue siendo más caro: casi la mitad de los insumos cuesta menos afuera

Un relevamiento del IERAL determinó que el 49% de los bienes y servicios analizados resultó más barato fuera de Argentina. Brasil y Chile mostraron las mayores ventajas, aunque las brechas de precios se redujeron durante el último año.

Argentina sigue cara para producir y casi la mitad de los insumos industriales relevados puede conseguirse a menor precio en el exterior. Un nuevo informe determinó que el 49% de las comparaciones realizadas mostró costos inferiores fuera del país, cinco puntos porcentuales más que en la medición anterior.

Los datos surgieron de un estudio del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que comparó los precios de 17 bienes y servicios utilizados por el sector productivo argentino con sus equivalentes en Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

En total, el relevamiento realizó cerca de 80 comparaciones e incluyó insumos generales, materiales para la construcción, productos industriales y alimenticios y servicios vinculados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Casi la mitad resulta más barato afuera

Uno de los principales datos fue que el 49% de los bienes y servicios comparados presentó precios inferiores en el exterior. La proporción aumentó frente al relevamiento anterior, cuando había alcanzado el 44%.

El resultado mostró que, pese a una reducción de algunas brechas de precios durante el último año, la producción nacional continuó enfrentando desventajas de costos respecto de sus principales competidores regionales.

El estudio planteó que la convergencia internacional de precios todavía no se tradujo en una mejora sustancial de la competitividad y señaló que el proceso de normalización de precios relativos requerirá más tiempo.

Brasil y Chile, los principales competidores

Las diferencias más significativas aparecieron al comparar los costos argentinos con los de Brasil. El 65% de los insumos relevados en el país vecino presentó precios inferiores, seis puntos porcentuales más que en la medición anterior.

El dato cobra especial relevancia por el peso de Brasil como principal socio comercial de Argentina y por la competencia existente entre ambos sectores industriales.

Una situación similar se registró frente a Chile, donde el 64% de los bienes y servicios analizados resultó más barato que en Argentina. Las mayores diferencias se concentraron especialmente en insumos utilizados por la industria manufacturera y la construcción.

Paraguay también presentó ventajas: el 56% de los productos comparados tuvo menores precios que en el mercado argentino y, por la magnitud de algunas diferencias, continuó entre los países con costos más bajos de la muestra.

Qué ocurrió con Uruguay y Estados Unidos

El escenario fue diferente frente a Uruguay y Estados Unidos. En el mercado uruguayo, el 40% de los bienes y servicios relevados presentó valores inferiores a los argentinos.

En Estados Unidos, en cambio, solamente el 24% de los productos comparados fue más barato que en Argentina.

Al considerar los valores promedio de los insumos seleccionados, el estudio confeccionó un ranking desde los mercados más caros hacia los más económicos. Estados Unidos encabezó la lista, seguido por Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil.

De esta manera, Argentina se ubicó en una posición intermedia dentro de los seis mercados considerados, aunque con importantes diferencias dependiendo del tipo de producto o servicio.

Energía, combustibles y tecnología

El análisis permitió identificar cuáles fueron los rubros en los que Argentina mostró una mejor o peor posición relativa. La energía eléctrica apareció entre los costos mejor posicionados: solamente uno de los cinco países utilizados para la comparación presentó un valor inferior al argentino.

El panorama fue distinto con los combustibles, ya que Argentina registró valores superiores a los encontrados en tres de los cinco mercados analizados.

Las diferencias también fueron importantes en tecnología. Una notebook comparable resultó más cara en Argentina que en los cinco países relevados, mientras que el servicio de internet tuvo precios inferiores en dos de los mercados para los cuales existía información comparable.

Los servicios vinculados con las TIC mostraron otra desventaja. Tanto los salarios de programadores como los espacios de coworking fueron más económicos en cuatro de los cinco países utilizados para la comparación.

Diferencias en neumáticos y alimentos

En el caso de los neumáticos, solamente Chile y Paraguay registraron precios inferiores a los argentinos. No obstante, el informe destacó que la diferencia respecto de otros mercados se moderó frente a años anteriores.

Entre los alimentos, la situación fue dispar. El azúcar resultó más barato en Argentina que en todos los países analizados, constituyéndose en una de las excepciones más claras del relevamiento.

La harina presentó el comportamiento contrario: su precio en Argentina fue superior al observado en cuatro de los cinco mercados comparados.

Los precios volvieron a subir en dólares

El informe también analizó la evolución de los precios argentinos tanto en pesos como en dólares. En moneda nacional, el 89% de los bienes y servicios relevados registró aumentos, mientras que solamente el 11% presentó reducciones.

La situación marcó un cambio considerable respecto de marzo de 2026. En aquella medición, el 56% de los productos había aumentado de precio en pesos y el 31% había registrado bajas.

Cuando los valores fueron expresados en dólares, el 74% de los productos argentinos mostró incrementos, mientras que el 21% bajó y el porcentaje restante se mantuvo en niveles similares.

Sin embargo, el encarecimiento en dólares no fue exclusivo de Argentina. Paraguay encabezó la tendencia, con aumentos en el 94% de los productos relevados, seguido por Brasil, con el 84%, y Estados Unidos, con el 63%.

Las brechas se redujeron durante el último año

A pesar de las desventajas detectadas, el IERAL identificó un proceso gradual de convergencia de los precios argentinos con los internacionales.

Al comparar Argentina con Brasil, Chile y Paraguay, considerados entre los mercados de menores costos, la brecha promedio pasó del 5,8% en julio de 2025 al 2,2% en julio de 2026.

También se redujo la diferencia respecto de Uruguay y Estados Unidos, cuyos precios promedio son más elevados. En julio del año pasado, los valores argentinos eran un 42,5% inferiores en promedio, mientras que en la última medición esa ventaja disminuyó al 36,4%.

El proceso respondió a una combinación de factores vinculados con la evolución de los precios internos, las variaciones de los tipos de cambio y los movimientos de las cotizaciones internacionales.

La competitividad continúa como desafío

La reducción de las brechas promedio, sin embargo, convivió con un dato que mostró las dificultades que todavía enfrenta la industria nacional: aumentó la proporción de productos que pueden adquirirse más baratos fuera del país.

El porcentaje pasó del 44% al 49% entre las últimas dos mediciones. De este modo, prácticamente una de cada dos comparaciones realizadas por el IERAL mostró una ventaja de precios para los mercados extranjeros.

El informe concluyó que el proceso de convergencia internacional continuó durante el último año, aunque con diferencias importantes según cada país y tipo de insumo. La normalización de los precios relativos avanzó, pero todavía no alcanzó para modificar de manera significativa las desventajas de costos que enfrenta buena parte de la producción argentina. (Ámbito)