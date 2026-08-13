El Gobierno autorizó nuevas Letras del Tesoro y amplió emisiones de deuda

Economía formalizó nuevas Letras dólar linked y ajustadas por CER y amplió otros instrumentos utilizados en la licitación del Tesoro.
El Gobierno nacional autorizó nuevas emisiones de deuda del Tesoro mediante instrumentos vinculados al dólar y ajustados por inflación, además de ampliar Letras y un bono ya existentes utilizados en la licitación realizada el 12 de agosto.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 48/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía, fechada el 12 de agosto. Se establecen los montos máximos que podían emitirse para cubrir la demanda del proceso de licitación. Por ese motivo, las cifras contempladas en la resolución representan topes de valor nominal y no deben interpretarse directamente como el monto de deuda efectivamente colocado entre inversores.
Una nueva Letra vinculada al dólar
Entre los instrumentos, Economía dispuso la emisión de una Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, conocida como dólar linked, por un valor nominal máximo de USD 4.050 millones.
El instrumento tendrá fecha de emisión el 14 de agosto y vencerá el 30 de octubre de 2026. Aunque está denominado en dólares, tanto la suscripción como el pago se realizarán en pesos utilizando el tipo de cambio de referencia establecido por el Banco Central.
La letra será cero cupón, es decir, no pagará intereses periódicos y será colocada a descuento. La amortización se realizará íntegramente al vencimiento, según el tipo de cambio aplicable.
Otra Letra estará ajustada por inflación
La resolución también creó una Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER, por hasta un valor nominal de $6 billones.
Este instrumento será emitido el 14 de agosto y tendrá vencimiento el 29 de enero de 2027. Tanto su denominación como la suscripción y el pago estarán expresados en pesos.
El capital se actualizará mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), indicador vinculado con la evolución de la inflación. También será colocado a descuento y amortizado íntegramente al vencimiento.
Ampliaron otros instrumentos
Además de las dos nuevas Letras, el Ministerio de Economía autorizó la ampliación de tres instrumentos que ya habían sido emitidos previamente.
Uno de ellos es otra Letra vinculada al dólar con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, cuya ampliación podrá alcanzar un valor nominal máximo de USD 4.050 millones.
También se amplió por hasta $5 billones de valor nominal una Letra del Tesoro capitalizable en pesos que vencerá el 30 de noviembre de 2026.
También ampliaron el Bonar 2029
La resolución contempló además una ampliación de hasta USD 100 millones de valor nominal del Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses al 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2029.
Ese instrumento había sido emitido originalmente mediante una resolución del 15 de julio y volvió a ser incluido entre las alternativas ofrecidas por el Tesoro.
La ampliación fue prevista para cubrir la demanda correspondiente a las licitaciones realizadas los días 12 y 13 de agosto.
Para qué se emitieron los instrumentos
Las operaciones forman parte del programa financiero del Tesoro Nacional y fueron autorizadas dentro de los límites previstos por el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026.
La resolución señaló que las emisiones con vencimientos correspondientes a ejercicios futuros se encuentran comprendidas dentro de los límites autorizados por el artículo 44 de la Ley de Presupuesto.
En el caso de los instrumentos cuyo vencimiento ocurre durante 2026, las operaciones quedaron encuadradas dentro de las facultades otorgadas para emitir Letras del Tesoro que deben ser reembolsadas dentro del mismo ejercicio financiero.
Los topes no equivalen a la deuda adjudicada
Un aspecto central para interpretar la resolución es que los montos establecidos constituyen límites máximos de emisión para responder a la demanda registrada en las licitaciones.
Por ejemplo, que la resolución autorice una Letra dólar linked por hasta USD 4.050 millones no implica necesariamente que el Tesoro haya colocado títulos por la totalidad de ese valor.
El monto efectivamente captado por el Estado surge de los resultados de las licitaciones y de las ofertas finalmente adjudicadas por la Secretaría de Finanzas.