Anticipan un jueves con lluvias en Paraná y una mejora desde el viernes

El pronóstico para Paraná anticipa un jueves con lluvias y bajas temperaturas, mientras que desde el viernes se espera una mejora de las condiciones meteorológicas que se extendería durante el fin de semana, según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este jueves 13, el organismo indica probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% durante toda la jornada. La temperatura mínima prevista es de 9 grados y la máxima alcanzaría apenas los 11 grados.

Para el transcurso de la mañana están previstos algunos chaparrones. Las precipitaciones podrían continuar durante la tarde y la noche, siempre con probabilidades de entre 10% y 40%.

Mejora del tiempo desde el viernes

El panorama comenzaría a cambiar el viernes 14. El SMN anticipa una jornada mayormente nublada, con mínima de 10 grados y máxima de 16 grados.

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula.

Para el sábado 15 también se esperan condiciones estables. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 16 grados. La probabilidad de precipitaciones será de hasta 10%.

Cómo estará el domingo y el feriado

El domingo 16 continuaría sin lluvias significativas. Se prevé cielo parcialmente a mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados.

Para el lunes 17, feriado nacional, el pronóstico anticipa una mínima de 11 grados y una máxima de 16 grados, con cielo parcialmente nublado y probabilidades de precipitaciones de entre 0% y 10%.

Sin embargo, el viento podría ganar intensidad durante esa jornada. El SMN anticipa ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, tanto durante la primera como en la segunda parte del día.

Qué se espera para la próxima semana

Para el martes 18 se pronostica una jornada parcialmente nublada, sin lluvias significativas y con temperaturas de entre 12 y 15 grados.

El miércoles 19 tendría una mínima de 13 grados y una máxima también de 13 grados, según el pronóstico extendido disponible. No se esperan precipitaciones.

Durante la primera parte del miércoles también podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, en una semana que, después de las lluvias previstas para este jueves, presentaría condiciones mayormente estables en Paraná.