Vouchers Educativos: no suspenderán ni darán de baja el beneficio por cuotas impagas

El Gobierno suspendió durante 2026 las normas que frenaban el Voucher Educativo ante dos cuotas impagas y lo cancelaban al acumular tres. La medida también dejó sin efecto el reporte mensual de esas deudas por parte de las escuelas.
El Gobierno nacional dispuso un cambio en los Vouchers Educativos 2026: durante este año, la falta de pago de dos cuotas escolares no provocará la suspensión del beneficio y acumular tres cuotas impagas tampoco será motivo para cancelarlo. La decisión fue adoptada por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 505/2026, fechada el 11 de agosto, que suspendió durante este año la aplicación del artículo 14 y del artículo 21 inciso e) del Reglamento General del Programa de Asistencia Vouchers Educativos.
Esta modificación alcanza directamente al mecanismo que vinculaba la continuidad de la ayuda estatal con la regularidad en el pago de las cuotas de las escuelas privadas. No implica, sin embargo, una condonación de las deudas que las familias mantengan con los establecimientos educativos.
Qué establecía la norma sobre las cuotas impagas
El artículo 14 del Reglamento General, aprobado para la convocatoria 2026 mediante la Resolución 205/2026, estaba dedicado específicamente a la “regularidad en el pago de las cuotas escolares”.
La disposición establecía que las escuelas debían informar mensualmente, a través de la plataforma del programa, la nómina de beneficiarios que adeudaran cuotas.
Además, fijaba consecuencias diferentes de acuerdo con la cantidad de mensualidades pendientes.
En concreto, ante la falta de pago de dos cuotas, el Voucher Educativo debía ser suspendido hasta que la familia regularizara su situación. Una vez saldada la deuda, el reglamento permitía cobrar retroactivamente los períodos durante los cuales la prestación había permanecido suspendida.
Qué ocurría al acumular tres cuotas
La consecuencia era mayor cuando la deuda alcanzaba las tres cuotas escolares. En ese caso, el artículo 14 determinaba directamente la cancelación del Voucher Educativo.
Ese criterio aparecía reforzado en otra parte del reglamento. El artículo 21, que enumera las distintas causales de cese de la prestación, establecía en su inciso e) que el beneficio terminaba por “adeudar TRES (3) o más cuotas escolares, en los términos del artículo 14”.
La Resolución 505/2026 suspendió tanto el artículo 14 completo como específicamente ese inciso del artículo 21. En consecuencia, durante 2026 quedaron sin aplicación los mecanismos que vinculaban dos cuotas impagas con la suspensión del beneficio y tres cuotas adeudadas con su cancelación.
Las escuelas tampoco deberán aplicar el reporte previsto en ese artículo
La suspensión integral del artículo 14 también alcanza a la primera obligación que contenía esa disposición: el reporte mensual de las deudas.
El reglamento señalaba que cada escuela debía informar por plataforma “la nómina de adjudicados que adeuden cuotas”, de acuerdo con las fechas determinadas por el programa y las direcciones jurisdiccionales de gestión privada.
Al quedar suspendida durante 2026 la aplicación completa del artículo, también quedó sin efecto ese mecanismo de información mensual previsto específicamente para controlar la regularidad en el pago de las cuotas escolares.
Por qué el Gobierno tomó la decisión
La Secretaría de Educación justificó el cambio en la necesidad de evitar consecuencias sobre la escolaridad de los estudiantes cuando el ciclo lectivo ya se encuentra en marcha.
Según los fundamentos de la Resolución 505/2026, la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa propició la suspensión de ambas disposiciones “con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios”.
La decisión tendrá vigencia durante todo 2026. De esta manera, la mora en las cuotas escolares no tendrá durante este año las consecuencias sobre el Voucher que habían sido contempladas originalmente en el reglamento aprobado en abril.
La deuda con la escuela no desaparece
La modificación debe distinguirse de las obligaciones que las familias mantienen con los colegios. La resolución no estableció una condonación de cuotas, no eliminó las deudas existentes ni dispuso que los establecimientos privados deban dejar de reclamarlas.
Lo que quedó suspendido fue la utilización de esas deudas como causa para suspender o cancelar la asistencia económica estatal dentro del Programa Vouchers Educativos.
Tampoco fue suspendido todo el régimen de control del programa. Por ejemplo, continúa vigente el artículo 13, que establece la validación de la condición de alumno regular por parte de las instituciones educativas. El reglamento prevé que esa verificación se realice dos veces al año y contempla una tercera instancia para brindar información académica al finalizar el ciclo lectivo.
Qué otras causales pueden hacer perder el Voucher
La Resolución 505/2026 tampoco suspendió íntegramente el artículo 21. Solamente dejó sin aplicación durante este año su inciso e), referido a las tres o más cuotas escolares adeudadas.
Por ese motivo, permanecen vigentes las restantes causales de cese contempladas por el reglamento: el vencimiento de la prestación del programa, la muerte del estudiante, la renuncia del titular y la pérdida de la condición de alumno regular.
El reglamento establece, además, que los beneficiarios validados por las instituciones educativas reciben mensualmente el Voucher hasta diciembre, siempre que cumplan con los requisitos que continúan vigentes.
Quiénes están alcanzados por los Vouchers Educativos
El programa está destinado a familias con estudiantes de hasta 18 años inclusive que concurran a instituciones educativas públicas de gestión privada de los niveles inicial, primario y secundario que reciban, como mínimo, un 75% de aporte estatal.
Entre los requisitos económicos se establece que la suma de los ingresos familiares no debe superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles al momento de efectuarse la correspondiente validación. El reglamento también determina que el estudiante debe mantener su condición de alumno regular.
Así, el cambio dispuesto para 2026 se concentra exclusivamente en la relación entre la deuda de cuotas escolares y la continuidad del Voucher: deber dos mensualidades no provocará su suspensión y acumular tres o más no determinará su cancelación por ese motivo durante este año. Elonce.com