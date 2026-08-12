Dólar e inflación a fines de 2027: los dos escenarios que proyectó una calificadora de riesgo

Las proyecciones del dólar y la inflación para 2027 muestran dos caminos posibles. FixScr estimó que la divisa podría cerrar entre $2.047 y $2.246, mientras que la inflación anual se ubicaría entre 18% y 26,3%, según la evolución económica y política.
Las proyecciones del dólar y la inflación para 2027 quedaron plasmadas en un informe de FixScr, filial en Argentina, Uruguay y Paraguay de Fitch Ratings, que trazó dos escenarios para la economía argentina.
En el escenario base, considerado de mayor probabilidad, el dólar oficial alcanzaría los $2.047 a fines de 2027 y la inflación bajaría al 18% anual. En una alternativa más adversa, la moneda estadounidense llegaría a $2.246 y los precios aumentarían 26,3%.
El análisis contempló también crecimiento económico, resultado fiscal, comercio exterior y tasas de interés. El escenario central supone que continuará la estabilización macroeconómica, mientras que el alternativo incorpora mayores tensiones económicas y políticas, especialmente ante la proximidad de las elecciones de 2027.
La brecha entre ambas proyecciones refleja los riesgos que la calificadora identificó para los próximos años. Entre ellos aparecen una eventual dolarización de carteras, la presión sobre las reservas y el tipo de cambio, las condiciones internacionales y la capacidad del Gobierno de sostener el proceso de desinflación.
El escenario base: dólar a $2.047 e inflación del 18%
En su hipótesis de mayor probabilidad, FixScr proyectó que el dólar oficial terminará 2026 en $1.625 y alcanzará los $2.047 al finalizar 2027. Al mismo tiempo, la inflación anual descendería al 28,7% durante 2026 y profundizaría su desaceleración hasta el 18% en 2027.
“Fix proyecta que continúe esta tendencia a mediano plazo cerrando el 2026 con una inflación interanual de 28,7%”, señaló el documento. Esa trayectoria permitiría mantener un crecimiento económico moderado: el Producto Interno Bruto (PIB) avanzaría 2,8% en 2026 y otro 2,5% durante 2027.
Para ese último año, la calificadora puso especial atención en las inversiones. “El PIB crecería 2,5% anual por un mayor impacto de las inversiones cerradas del RIGI, principalmente en el sector hidrocarburífero”, indicó. También proyectó una buena evolución del agro, aunque advirtió sobre la posible influencia del fenómeno de El Niño.
Superávit fiscal y saldo comercial
El escenario central prevé además que el resultado primario del sector público nacional permanecerá positivo, equivalente al 1,4% del PIB tanto en 2026 como en 2027. El equilibrio de las cuentas públicas aparece así como uno de los supuestos fundamentales sobre los que se construye la proyección.
En materia comercial, FixScr estimó un saldo favorable de US$23.837 millones en 2026 y de US$19.632 millones en 2027. Se trata de cifras relevantes para el ingreso de divisas y la capacidad de acumulación de reservas.
Las tasas de interés reales, en tanto, permanecerían en terreno positivo. La agencia proyectó “una reducción gradual de la tasa de interés pasiva” vinculada con una mayor absorción de liquidez por parte de la economía real y menores expectativas de devaluación.
El escenario adverso: dólar a $2.246
La segunda trayectoria contemplada por FixScr incorpora un escenario político y económico más complejo. Bajo esas condiciones, el dólar oficial finalizaría 2026 en $1.671 y llegaría a $2.246 en diciembre de 2027.
También se frenaría la velocidad de la desinflación. En lugar del 28,7% previsto para 2026 en el escenario base, los precios aumentarían 30,7%. Para 2027, la diferencia sería todavía mayor: mientras la hipótesis central proyecta 18%, la alternativa pesimista anticipa una inflación de 26,3% anual.
La calificadora señaló que en esta alternativa “para 2027 se plantea un escenario político más pesimista para el oficialismo, que implicará mayor volatilidad”. Esa situación demandaría, según el reporte, un mayor uso de herramientas financieras frente a una mayor demanda de dólares, presión sobre las reservas y necesidad de sostener tasas de interés más elevadas.
Las elecciones de 2027, un factor de presión
Uno de los factores especialmente considerados por el informe es el comportamiento de ahorristas e inversores en la previa electoral. La experiencia argentina muestra que esos períodos suelen estar acompañados por una mayor demanda de cobertura cambiaria.
“Se prevé una dolarización de carteras próximo a las elecciones, lo que redundará en una presión sobre el tipo de cambio, las reservas y sobre la tasa de interés para sostener la demanda de dinero”, sostuvo FixScr.
En ese contexto adverso, el crecimiento también perdería fuerza. El PIB aumentaría 2,1% durante 2026 y solamente 1,6% en 2027, frente al 2,8% y 2,5%, respectivamente, previstos en la hipótesis base.
Qué pasaría con las cuentas públicas
Las dificultades también tendrían impacto sobre el frente fiscal. El resultado primario seguiría siendo positivo, aunque disminuiría hasta 1,3% del PIB en 2026 y 1,2% durante 2027.
El saldo comercial, por su parte, alcanzaría US$22.165 millones en 2026 y US$20.201 millones en 2027. Si bien continuarían siendo registros positivos, la combinación de mayor demanda de divisas y presión cambiaria podría complicar la acumulación de reservas.
Las tasas de interés reales serían superiores a las del escenario central como herramienta para responder a esas presiones. Sin embargo, FixScr advirtió sobre las consecuencias de ese mecanismo: un mayor costo del dinero podría reducir el crédito disponible para empresas y familias.
El costo de una mayor tasa de interés
“El encarecimiento del dinero reduce el crédito interno para la producción y los incentivos a consumir, decantando en un menor crecimiento del producto”, explicó la calificadora al describir los efectos que tendría la alternativa más adversa, publicó Infobae.
Las proyecciones, además, permanecen condicionadas por factores externos. Entre las variables mencionadas aparecen los precios internacionales, la demanda mundial por productos argentinos y la evolución de los términos de intercambio.
De esta manera, FixScr trazó un rango dentro del cual podrían moverse algunas de las principales variables argentinas. Para fines de 2027, el dólar oficial se ubicaría entre $2.047 y $2.246, mientras que la inflación anual oscilaría entre 18% y 26,3%.
La distancia entre ambos extremos dependerá, según el informe, de la continuidad de la estabilización, el contexto político, el acceso a divisas y la capacidad de sostener el crecimiento sin reavivar las presiones cambiarias e inflacionarias.