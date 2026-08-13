Corea del Sur habilitó nuevamente la importación de carne aviar de Argentina

Corea del Sur habilitó nuevamente el ingreso de carne aviar procedente de Argentina, una decisión que abre nuevas posibilidades comerciales para la producción agroindustrial nacional. La reapertura entró en vigencia el 10 de agosto de 2026, según informó el Gobierno.

La autorización fue concedida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de la República de Corea. El organismo modificó su normativa sanitaria e incorporó otra vez a la Argentina en el listado de países habilitados para exportar esos productos.

Para adoptar la medida, las autoridades surcoreanas analizaron la información epidemiológica presentada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. La documentación permitió acreditar las condiciones sanitarias requeridas para recuperar el acceso a ese mercado.

Una oportunidad para la cadena avícola

La reapertura representa una posibilidad de crecimiento para los diferentes sectores vinculados con la producción de carne aviar, desde los establecimientos primarios hasta las plantas procesadoras y las firmas exportadoras.

La recuperación del mercado surcoreano también permitirá diversificar los destinos internacionales de la producción argentina. Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca señalaron que la decisión contribuye a ampliar la inserción de la agroindustria nacional.

La habilitación no implica que los envíos comiencen automáticamente, ya que los establecimientos y las empresas interesadas deberán cumplir con las condiciones sanitarias y comerciales establecidas por Corea del Sur. Sin embargo, restablece el marco necesario para avanzar con nuevas operaciones.

Avances para los productos pesqueros

El Gobierno también informó que el 10 de agosto finalizó satisfactoriamente una auditoría a establecimientos argentinos interesados en exportar productos de la pesca y mariscos al país asiático.

Ese procedimiento constituye otro avance dentro de las gestiones destinadas a ampliar y consolidar la presencia de alimentos argentinos en Corea del Sur. Las plantas evaluadas deberán atravesar ahora las instancias correspondientes para obtener las habilitaciones necesarias.

Desde el Ejecutivo vincularon estos resultados con la visita realizada a la Argentina por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, el pasado 31 de julio. La reapertura para la carne aviar se inscribe en el fortalecimiento de las relaciones comerciales y sanitarias entre ambos países.