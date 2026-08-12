Estados Unidos ordenó retirar 13.600 kilos de carne argentina que eludieron un control

Las autoridades de Estados Unidos ordenaron retirar del mercado aproximadamente 13.600 kilos de carne argentina que fueron distribuidos en Texas y Florida. La decisión se adoptó después de comprobar que los productos ingresaron al país sin ser sometidos a la reinspección federal obligatoria.

El retiro fue anunciado por el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos, organismo dependiente del Departamento de Agricultura estadounidense. El inconveniente fue detectado durante los controles habituales efectuados sobre mercadería importada.

La firma responsable de la importación es Corte Argentino, con sede en Aventura, Florida. Los productos fueron elaborados en mayo y presentan fechas de consumo preferente o congelación comprendidas entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026.

Qué cortes fueron retirados

La medida comprende cinco cortes vacunos deshuesados, comercializados en cajas de cartón con la marca Frigorífico Gorina SAIC. Entre ellos se encuentran cuadril sin tapa, peceto, nalga sin tapa, carnaza cuadrada y bola de lomo.

Los paquetes de carne argentina alcanzados por el retiro llevan el número de establecimiento “EST. N° OF. 2025” y la identificación de envío “26644-AA”. Estos datos permiten reconocer la mercadería involucrada y diferenciarla de otros productos comercializados por la misma marca.

Aunque las autoridades no precisaron qué comercios ofrecieron los cortes, confirmaron que llegaron a distribuidores y minoristas de Texas y Florida. Hasta el momento, no se registraron enfermedades, lesiones ni otros inconvenientes vinculados con su consumo.

Qué deben hacer los consumidores

El organismo estadounidense recomendó que las personas revisen sus heladeras y congeladores. Quienes todavía conserven alguno de los productos alcanzados no deben consumirlo y pueden desecharlo o devolverlo al establecimiento donde fue adquirido.

El retiro no fue dispuesto por la detección de contaminación o alteraciones en la carne argentina, sino porque la mercadería no atravesó la reinspección exigida al ingresar a Estados Unidos. Ese procedimiento forma parte de los controles destinados a verificar que los alimentos importados cumplan las normas federales.

La medida se conoció en medio del debate sobre una ampliación de las importaciones argentinas para contener los precios de la carne en Estados Unidos. La iniciativa recibió cuestionamientos de organizaciones ganaderas norteamericanas, preocupadas por su posible impacto sobre la producción local.