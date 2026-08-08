Brote de triquinosis: confirmaron 30 casos y tres personas permanecen internadas

Un brote de triquinosis dejó 30 casos confirmados en Córdoba y tres pacientes internados. Las autoridades investigaron el origen de los alimentos consumidos y advirtieron sobre chacinados sin control sanitario y carne de jabalí.
Un brote de triquinosis encendió la alerta sanitaria en Córdoba, donde el Ministerio de Salud provincial confirmó 30 casos relacionados con un foco detectado en Villa Gutiérrez, departamento Ischilín. Tres de los pacientes permanecieron internados en observación, mientras que los demás continuaron bajo seguimiento ambulatorio.
La investigación sanitaria se concentró en determinar el origen y el circuito de distribución de los alimentos involucrados. Entre las posibles fuentes de contagio aparecieron chacinados elaborados con carne de cerdo y productos derivados de carne de jabalí.
La triquinosis es una enfermedad parasitaria provocada por larvas del género Trichinella, que pueden encontrarse en los músculos de animales como cerdos y determinadas especies silvestres. El contagio en humanos ocurre al consumir carne o derivados crudos o insuficientemente cocidos que contienen el parásito.
Investigan el origen de los alimentos
Las autoridades cordobesas mantuvieron bajo seguimiento el foco mientras avanzaron con las tareas destinadas a establecer la procedencia de los productos vinculados con los contagios. Una de las principales preocupaciones estuvo relacionada con alimentos caseros o comercializados sin los correspondientes controles bromatológicos.
El médico Carlos Sabagh explicó a ElDoce.tv que el contagio se producía mediante la ingesta de carne contaminada y destacó que “no se transmite de persona a persona”. De esta manera, aclaró que el riesgo estaba asociado al alimento ingerido y no al contacto con pacientes infectados.
“Si vienen con la procedencia de un frigorífico, como es normal, no hay ningún problema. El tema es cuando no tiene esta certificación”, señaló Sabagh. Además, advirtió sobre métodos tradicionales de conservación que no resultan suficientes para eliminar el riesgo: “El salazón y el ahumado no eliminan las larvas”.
Cómo prevenir la triquinosis
Las recomendaciones sanitarias apuntaron principalmente a evitar el consumo de carne de cerdo, jabalí u otros animales silvestres cruda o mal cocida. También aconsejaron no adquirir embutidos, chacinados o conservas cuya procedencia no pueda determinarse.
En ese sentido, los especialistas recomendaron comprar productos elaborados exclusivamente en establecimientos habilitados y verificar que cuenten con rótulos que permitan identificar su origen. En casos de faenas domiciliarias o rurales, resultó fundamental realizar los análisis correspondientes antes de consumir la carne.
Asimismo, remarcaron que procedimientos como la salazón, el secado o el ahumado no garantizan la eliminación del parásito. La cocción adecuada y los controles sanitarios constituyeron las principales herramientas para disminuir las posibilidades de infección.
Cuáles son los principales síntomas
Entre los síntomas más frecuentes de la triquinosis se encuentran fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos e hinchazón de los párpados. También pueden presentarse náuseas y malestar general, mientras que la evolución depende, entre otros factores, de la cantidad de larvas ingeridas, según información de Infobae.
Luego del consumo del alimento contaminado, las larvas atraviesan el intestino y pueden desplazarse hacia diferentes tejidos musculares. Por esa razón, ante la aparición de síntomas compatibles después de haber ingerido carne de cerdo, jabalí o chacinados de procedencia dudosa, resulta importante realizar una consulta médica.
Mientras continuó el monitoreo de los casos detectados en Córdoba, las autoridades sanitarias buscaron precisar el origen de los productos asociados al brote y reforzaron las recomendaciones de prevención para evitar nuevos contagios.