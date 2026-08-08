Club Barcelona despidió a Jorge Messi y recordó su papel clave en la carrera de Lionel

Barcelona despidió este sábado a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, tras conocerse su fallecimiento a los 68 años. El club catalán difundió un comunicado en el que acompañó a la familia del capitán argentino y recordó especialmente el papel que tuvo su padre desde la llegada del futbolista a España.

“Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi”, expresó la institución en sus redes sociales, donde acompañó el mensaje con un lazo negro sobre el escudo del club.

“El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”, señaló el comunicado.

Barcelona recordó el acompañamiento a Lionel Messi

Además de las condolencias, el club realizó un reconocimiento especial a Jorge Messi por la decisión que tomó cuando Lionel era apenas un adolescente y comenzaba el camino que terminaría convirtiéndolo en una de las mayores figuras de la historia del fútbol.

“El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo”, expresó la institución catalana.

Jorge acompañó a Lionel desde Rosario hasta Barcelona cuando el futuro capitán de la Selección argentina tenía 13 años. Permaneció cerca de él durante su adaptación a España y posteriormente se convirtió en su representante y una de las personas centrales en el manejo de su carrera profesional.

Más de dos décadas de una historia ligada al club

La relación de la familia Messi con Barcelona se extendió durante más de dos décadas y coincidió con la etapa más trascendente de la carrera deportiva de Lionel. Allí, el rosarino construyó buena parte de su trayectoria y se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución.

Jorge tuvo un rol permanente detrás de la carrera de su hijo, especialmente en cuestiones vinculadas con contratos y decisiones profesionales. Desde que Lionel era adolescente, su padre se desempeñó como su agente.

“Descanse en paz”, cerró Barcelona en su despedida. El mensaje del club se sumó a las condolencias conocidas este sábado tras confirmarse la muerte de Jorge Messi, quien había atravesado problemas de salud durante los últimos meses. En junio, la propia familia había informado que se encontraba bajo seguimiento médico.