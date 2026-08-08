Detuvieron en Buenos Aires a un hombre investigado por amenazas al intendente de Ibicuy

Un hombre de 53 años fue detenido en la provincia de Buenos Aires, acusado de publicar amenazas contra el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro. La investigación se inició a partir de una serie de mensajes difundidos en Facebook.

El procedimiento se desarrolló en una vivienda de Capilla del Señor y contó con la participación de personal policial entrerriano y bonaerense. La intervención fue ordenada dentro de la causa penal abierta por las publicaciones.

Durante el allanamiento, los agentes aprehendieron al sospechoso y secuestraron su teléfono celular. El dispositivo será analizado para determinar su posible relación con los mensajes investigados.

Publicaciones sobre calles y caminos rurales

Según la información disponible, el hombre había expresado en Facebook su malestar por el estado de las calles y los caminos rurales de la localidad entrerriana. Algunas de esas publicaciones habrían incluido expresiones dirigidas contra el presidente municipal.

El contenido atribuido al acusado motivó la presentación que dio origen a la causa por amenazas. No se difundieron textualmente los mensajes ni se precisó cuándo fueron publicados.

Los investigadores buscan determinar el alcance de las expresiones y reunir elementos que permitan establecer si constituyen una amenaza penalmente relevante contra el intendente de Ibicuy.

Un operativo entre dos provincias

Debido a que el sospechoso reside en territorio bonaerense, fue necesaria la coordinación entre las fuerzas de seguridad de Entre Ríos y Buenos Aires para concretar el allanamiento.

El teléfono secuestrado y el hombre detenido quedaron a disposición de las autoridades intervinientes. La Justicia deberá resolver ahora los próximos pasos procesales y avanzar con el análisis de las pruebas incorporadas.

Hasta el momento, no se informó si la persona había mantenido anteriormente algún vínculo con el intendente de Ibicuy. La causa continúa abierta y la imputación deberá ser evaluada en las instancias judiciales correspondientes.