Boca recibe al líder Vélez: horario, TV y posibles formaciones

Boca recibirá este sábado a Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el conjunto de la Ribera continuará jugando como local debido a las obras en el campo de juego de La Bombonera.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega después de conseguir su primera victoria en el campeonato. Con un gol de Santiago Ascacíbar, superó 1-0 a Estudiantes de La Plata y alcanzó los cuatro puntos en la Zona B.

Vélez atraviesa un comienzo perfecto y es el único equipo de la Zona A con puntaje ideal. El Fortín derrotó sucesivamente a Instituto, Talleres e Independiente, resultados que le permitieron llegar como líder a la cuarta jornada.

Un partido importante para la tabla anual

Además de los puntos correspondientes al Clausura, el encuentro tendrá relevancia en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Vélez suma 37 unidades en la tabla anual y ocupa el tercer puesto, mientras que Boca aparece quinto con 34.

Arruabarrena podría realizar modificaciones debido a la seguidilla de partidos. El martes, el Xeneize comenzará los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta, nuevamente en el estadio de Huracán.

Boca viene de vencer a Huracán.

Sebastián Villa, Malcom Braida, Alan Velasco y Nicolás Figal aparecen entre los jugadores con posibilidades de ingresar desde el comienzo. El entrenador buscará administrar las cargas físicas sin descuidar un compromiso directo por las posiciones acumuladas de la temporada.

Las posibles formaciones

La probable alineación de Boca sería con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Sebastián Villa y Milton Giménez. El entrenador es Rodolfo Arruabarrena.

Vélez formaría con Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro y Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés y Manuel Lanzini; Dylan Godoy. El equipo es dirigido por Guillermo Barros Schelotto, quien volverá a encontrarse con el público xeneize después de su etapa como técnico del club entre 2016 y 2018.

El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y podrá verse a través de ESPN Premium. Ambos clubes volverán a enfrentarse el 2 de septiembre, cuando disputen su cruce correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.