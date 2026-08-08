La Joaqui posó en bikini rojo y dejó un mensaje tras su ruptura con Luck Ra

La Joaqui sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de fotografías desde una playa, en medio del proceso personal que atraviesa después de su separación de Luck Ra.

En las imágenes, la cantante aparece junto al mar luciendo un bikini rojo. La publicación estuvo acompañada por una frase que rápidamente despertó interpretaciones: “Me saqué el chaleco pero ahora me blindó”.

La artista no explicó el significado del mensaje ni aclaró si estaba relacionado con su ruptura. Tampoco indicó dónde fueron tomadas las fotografías.

Una publicación que despertó especulaciones

Algunos seguidores consideraron que las imágenes podrían haber sido captadas en Costa Rica, país donde vive la madre de La Joaqui y al que la cantante viajó recientemente. Sin embargo, esa ubicación no fue confirmada.

El posteo apareció mientras la intérprete intenta superar el final de su vínculo sentimental con Luck Ra, una relación que tuvo una importante exposición pública y que fue seguida de cerca por sus fanáticos.

La frase elegida para acompañar las fotos fue interpretada por parte de sus seguidores como una referencia a la necesidad de protegerse emocionalmente. No obstante, la cantante no brindó precisiones al respecto.

El final de la relación con Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra se habían convertido en una de las parejas más populares de la música argentina. Durante su relación compartieron apariciones públicas, viajes y diferentes momentos de su vida cotidiana en las redes sociales.

Luego de conocerse la separación, la artista reconoció que atraviesa una etapa de cambios personales. A pesar del difícil momento, continuó mostrando aspectos de su rutina y mantuvo el contacto con sus seguidores.

La nueva publicación reflejó una faceta distendida de la cantante frente al mar. Mientras continúa procesando la ruptura, el lugar de las fotografías y el significado de su mensaje permanecen sin confirmación.