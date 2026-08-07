Murió Leandro Rud a los 51 años tras una extensa lucha contra el cáncer

El histórico representante de modelos y conductor Leandro Rud murió a los 51 años. Había sido diagnosticado con cáncer de glándulas salivales y posteriormente presentó metástasis óseas. Durante años visibilizó públicamente su tratamiento.
El histórico representante de modelos, empresario y conductor Leandro Rud murió este viernes a los 51 años, luego de atravesar durante varios años un cáncer de glándulas salivales que posteriormente derivó en metástasis en los huesos. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada al espectáculo argentino, primero desde la representación artística y luego desde la televisión.
Rud había alcanzado notoriedad durante la década de 1990 como representante de modelos. En 1996 creó su propia agencia y trabajó a lo largo de los años con numerosas figuras que luego se consolidaron en la televisión, la moda y el espectáculo nacional.
En 2014 decidió abandonar definitivamente la representación debido al estrés y a distintos problemas de salud. A partir de entonces inició una nueva etapa profesional vinculada a los medios de comunicación y se desempeñó como conductor televisivo.
De representante de modelos a conductor de televisión
Una de sus principales experiencias frente a las cámaras fue el programa “La Noche”, que condujo inicialmente en C5N y posteriormente en Canal 9. Allí entrevistó a diferentes personalidades del espectáculo y encontró un nuevo espacio profesional luego de alejarse de las agencias de modelos.
Con el paso del tiempo, su exposición pública también estuvo atravesada por la enfermedad. Rud utilizó entrevistas, apariciones televisivas y redes sociales para contar cómo enfrentaba el cáncer, además de promover los controles preventivos y buscar derribar prejuicios relacionados con las enfermedades oncológicas.
El empresario había relatado que recibió el diagnóstico después de atravesar meses particularmente difíciles. “Siempre pensé que tenía ataques de pánico, angustia, depresión y durante el mes de septiembre y octubre estuve internado en el Sanatorio Finochietto. En noviembre me detectaron cáncer de glándulas salivales con metástasis en huesos”, contó en mayo de 2022.
El relato de Leandro Rud sobre su enfermedad
Durante aquel testimonio, Rud reconoció que atravesó un “panorama complicado” y reveló que en determinado momento llegó a tomar “18 pastillas por día”. El cuadro había afectado considerablemente su movilidad y lo obligó a afrontar diferentes tratamientos.
Sin embargo, también contó que buscó recuperar paulatinamente la actividad física. “A los 20 días empecé a nadar 5 minutos por día. Después nadé 10 minutos, después 15, 20, 25 y a la fecha estoy nadando entre media hora y 40 minutos por día en agua fría”, había relatado.
La natación, el ejercicio y el contacto con la naturaleza se transformaron, según explicó públicamente, en pilares de su vida durante el tratamiento. Incluso había expresado su intención de correr un maratón pese a las dificultades que le había provocado la enfermedad.
Una extensa trayectoria en el espectáculo argentino
Rud había comenzado su carrera profesional cuando tenía apenas 18 años y rápidamente se insertó en la industria de la moda. Durante la década de 1990 fundó Leandro Rud Models, agencia con la que se convirtió en uno de los representantes conocidos del ambiente artístico argentino.
A lo largo de su trayectoria trabajó con figuras como Pamela David, María Susini, Jésica Cirio, Gisela Bernal, Alejandra Maglietti, Nicole Neumann, Karina Jelinek, Victoria Vanucci, Magalí Montoro, Débora Bello y Rocío Marengo, entre otras.
Tras alejarse de la representación en 2014, continuó ligado al espectáculo desde otro lugar y volcó su experiencia a la conducción televisiva. Durante sus últimos años combinó ese trabajo con la decisión de hablar abiertamente sobre el cáncer y las consecuencias que había tenido en su vida cotidiana.