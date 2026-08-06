Pity Álvarez irá a juicio: la fiscalía rechazó suspender el proceso por el crimen de un vecino

La fiscalía rechazó el pedido de la defensa de Pity Álvarez para suspender el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El debate comenzará el lunes 10 de agosto y también incluirá una acusación por privación ilegítima de la libertad.
La fiscalía rechazó el pedido de la defensa de Pity Álvarez para suspender el juicio oral en su contra y sostuvo que el proceso debe comenzar, tal como estaba previsto, el próximo lunes 10 de agosto. El músico será juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano, y también por una causa por privación ilegítima de la libertad.
La decisión fue planteada en un dictamen firmado por el fiscal Sandro Abraldes, quien se opuso a la solicitud presentada por los abogados del cantante para postergar las 11 audiencias programadas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 durante agosto y septiembre.
La defensa había argumentado que todavía permanecían pendientes de resolución distintos recursos vinculados al expediente y sostuvo que, por esa razón, el debate no debía avanzar. Sin embargo, la fiscalía consideró que no existía ningún impedimento legal para iniciar el juicio.
La fiscalía pidió que el juicio comience
El planteo de los abogados de Álvarez se había apoyado en una interpretación del artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación. Según la defensa, esa norma impediría continuar con el proceso hasta que fueran resueltas las cuestiones aún pendientes dentro del expediente.
Abraldes rechazó ese argumento y sostuvo que el juicio oral constituye el ámbito adecuado para garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa y resolver las controversias que surgieron durante la etapa de investigación.
“Se impone una única conclusión: el juicio oral y público contra Cristian Álvarez Congiú debe comenzar el día 10 de agosto próximo”, concluyó el fiscal en su dictamen.
De qué está acusado Pity Álvarez
Pity Álvarez llegará a juicio acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.
De acuerdo con la acusación, ambos hombres mantuvieron una discusión que posteriormente derivó en una pelea. En ese contexto, el músico habría extraído un arma de fuego que llevaba en el bolsillo de su campera y le habría disparado a Díaz en la cabeza.
La hipótesis de la acusación sostiene además que, cuando la víctima cayó al suelo, Álvarez habría efectuado otros tres disparos hacia la misma zona antes de retirarse del lugar. El músico fue detenido pocas horas después, indicó TN.
La autopsia y la causa por homicidio
El peritaje realizado sobre el cuerpo de Cristian Díaz determinó que murió como consecuencia de “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”.
Ese episodio dio origen a la principal causa por la que Álvarez será juzgado a partir del próximo lunes. El proceso buscará determinar su responsabilidad penal en el hecho ocurrido hace ocho años.
El músico también deberá responder por otro expediente en el que está acusado de haber privado ilegítimamente de la libertad, mediante violencia y amenazas, a quien entonces era su representante y a una amiga.
Otro expediente incluido en el juicio
El segundo episodio que llegará a debate ocurrió en noviembre de 2016. Según la acusación, Álvarez habría retenido contra su voluntad a ambas personas y las habría amenazado.
El inicio del juicio ya había atravesado varias postergaciones. La primera suspensión se produjo en 2021 y, posteriormente, se fijó una nueva fecha para 2023.
Sin embargo, aquel debate también fue interrumpido debido al estado de salud mental del músico, quien fue sometido a distintas evaluaciones por profesionales del Cuerpo Médico Forense y por especialistas designados por su defensa.
Los informes que permitieron reanudar el proceso
A comienzos de este año, el fiscal Abraldes solicitó que el proceso se reanudara luego de conocerse un nuevo informe interdisciplinario elaborado por médicos y psicólogos.
Ese estudio concluyó que Álvarez contaba con las condiciones necesarias para afrontar un juicio oral. A partir de esa evaluación, volvió a fijarse el cronograma de audiencias para agosto y septiembre.
Con el rechazo al último planteo de la defensa, el juicio quedó encaminado para comenzar este lunes 10 de agosto. Allí, el Tribunal deberá analizar la acusación por el homicidio de Cristian Díaz y el expediente por privación ilegítima de la libertad.