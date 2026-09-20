La Joaqui adelantó su nueva canción inspirada en Wanda Nara y recibió una inesperada reacción

La Joaqui anunció el lanzamiento de una nueva canción inspirada en Wanda Nara y confirmó que el estreno será el miércoles 23 de septiembre. La artista compartió el adelanto en Instagram mediante una producción fotográfica que anticipa parte de la estética elegida para acompañar el tema.

“Miércoles 23 tenemos una cita, se llama Wanda Nara”, escribió la cantante junto a las fotografías. El nombre de la empresaria será también el título de la canción, cuya producción visual incluye distintas referencias a su imagen pública.

El vínculo entre ambas se inició durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde comenzaron a relacionarse a partir de la amistad que establecieron sus hijas. Desde entonces, la cantante y la conductora mostraron públicamente una relación cercana.

La reacción de Wanda Nara al anuncio

Wanda fue una de las primeras en responder al anuncio de La Joaqui y dejó dos comentarios debajo de la publicación. En el primero escribió: “Joaquina, el próximo es juntas, te quiero mucho amiga”, planteando públicamente la posibilidad de una futura colaboración.

Luego agregó un segundo mensaje, mucho más breve: “Loviu”, acompañado por varios emojis de fuego. Las respuestas rápidamente quedaron entre las interacciones más visibles de la publicación.

El posteo superó las 59.800 reacciones y generó numerosos comentarios a partir del nombre elegido para la canción y de la respuesta de la propia protagonista que inspiró el lanzamiento.

La estética elegida para el nuevo tema

Las imágenes difundidas por La Joaqui muestran un rodaje realizado en un espacio similar a un galpón, con vehículos de alta gama utilizados como parte de la escenografía. En distintas tomas, la cantante aparece apoyada sobre los autos y con una estética cuidadosamente producida.

Otro de los elementos centrales es una revista ficticia denominada “Ta Te Ti”, fechada en septiembre de 2026 y con Wanda Nara como referencia principal. La publicación forma parte de varias de las imágenes utilizadas para anticipar el videoclip.

En su portada puede leerse la frase “Hago plata con embrollos corte Wanda Nara”, junto con otros títulos como “Del escándalo al éxito” y “Lujo, viajes y negocios”. Esos elementos refuerzan la vinculación estética y conceptual entre la canción y la figura de la conductora.

Cuándo se estrena la canción de La Joaqui

El lanzamiento será el tercero de La Joaqui desde su separación de Luck Ra y continuará una etapa marcada por nuevas producciones musicales y una fuerte presencia en redes sociales.

Wanda Nara ya había sido utilizada anteriormente como referencia dentro de la música urbana. El cantante español Quevedo también cuenta con una canción titulada “Wanda”, aunque el nuevo trabajo de la artista argentina presenta una producción directamente vinculada con la imagen de la empresaria.

La canción “Wanda Nara” se estrenará finalmente el miércoles 23 de septiembre. Mientras se espera conocer el tema completo y su videoclip, la reacción de la conductora dejó abierta además la posibilidad de que ambas compartan una futura producción musical.