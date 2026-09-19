Cami Mayan sorprendió con una sensual producción tras confirmar su pelea en Párense de Manos IV

Cami Mayan peleará en Párense de Manos IV y celebró su incorporación a uno de los eventos más esperados del streaming argentino con una sensual producción fotográfica inspirada íntegramente en el universo del boxeo. La influencer se enfrentará a Luli González en una de las siete peleas anunciadas para la cuarta edición.

El cruce quedó confirmado este viernes, cuando la organización presentó oficialmente la cartelera. Mayan, integrante de Luzu, tendrá enfrente a González, representante de Olga, por lo que el combate también llevará al ring la competencia entre dos de los canales de streaming más populares del país.

Tras conocerse la noticia, Mayan compartió una serie de fotografías con diferentes vestuarios, guantes y elementos relacionados con la disciplina. El rojo y el negro dominaron una producción con la que marcó el comienzo de su camino hacia el combate.

Cami Mayan mostró su faceta de boxeadora

En una de las imágenes, la influencer lució una musculosa blanca con la inscripción en inglés “I love to make boys cry”, acompañada por una bandana negra, mientras apoyaba su rostro sobre un guante rojo.

Otra de las fotografías la mostró sentada en el piso con un conjunto deportivo rojo y guantes blancos. La estética buscó combinar la sensualidad de la producción con referencias directas al entrenamiento y la preparación física de una boxeadora.

La sesión continuó con primeros planos y diferentes poses. Mayan lució también un body negro, vendas en las manos, botas altas y accesorios, mientras en otras imágenes apareció en posición de guardia y con el cabello en movimiento, precisó Teleshow.

Las reacciones después del anuncio

La publicación generó rápidamente repercusiones entre seguidores y figuras vinculadas al mundo del streaming. Federico Bongiorno alentó a Mayan con un “cag... a palos”, mientras que Fede Popgold escribió: “mi campeona”.

También reaccionó Anita Espósito, hermana de Lali, quien la definió como “diosa reina fantástica fenomenal”. Desde la cuenta de Patria y Familia, programa del que participa Mayan, bromearon: “¿Tenemos a la boxeadora definitiva? Sí, la tenemos”.

A los mensajes se sumaron Sofía Gonet, con un “me desmayo”, y Manu Carballeira, quien expresó: “te amoooo”. De esta manera, la confirmación de su participación comenzó a generar expectativa varios meses antes de la pelea.

Cuándo será Párense de Manos IV

Párense de Manos IV se realizará el próximo 18 de diciembre en el Estadio Ciudad de Vicente López, perteneciente a Platense. El evento organizado por Luquitas Rodríguez volverá a reunir a figuras del streaming, las redes sociales, la música y el entretenimiento en combates de boxeo amateur.

La pelea entre Cami Mayan y Luli González será uno de los siete enfrentamientos confirmados. La cartelera también contempla los cruces de La Agusneta ante Brunenger; Brian Sarmiento frente a El Polaco; Bauleti contra Balanza; Pri Mora ante Albere; Renzo Pantich frente a Joaco López; y Mármol contra Mortedor.