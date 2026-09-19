Mirtha Legrand pasó la noche estable y continúa bajo observación médica

Mirtha Legrand pasó la noche estable después de haber sido internada el viernes por la tarde en el Sanatorio Mater Dei, en Buenos Aires. Según informó Teleshow, la conductora de 99 años fue trasladada a una habitación individual, continuó bajo atención del equipo médico y recibió visitas de sus familiares. Su reingreso se produjo seis días después del alta que había recibido por un cuadro de bronquitis.

El parte difundido por el sanatorio el viernes señaló que Legrand había ingresado “por presentar un cuadro compatible con neumopatía” y que permanecía internada mientras le realizaban estudios, tratamiento y controles. Esa fue la información médica oficial disponible sobre el motivo de la nueva hospitalización. El reporte sobre cómo había pasado la noche provino de Teleshow y no de un nuevo parte del centro de salud.

De acuerdo con ese medio, la conductora transitó una noche tranquila dentro del cuadro por el que estaba siendo atendida. También indicó que su estado general era estable y que, si no surgían cambios, se esperaba la difusión de otro comunicado médico el lunes 21 de septiembre. Hasta entonces, el seguimiento de su evolución quedó a cargo de los profesionales del Mater Dei.

El antecedente de la internación anterior

Legrand había ingresado por primera vez al sanatorio el 7 de septiembre debido a un cuadro respiratorio que fue informado como bronquitis. Permaneció allí casi una semana y recibió el alta médica el domingo 13 de septiembre. En aquella oportunidad, el establecimiento comunicó que continuaría la recuperación en su casa antes de retomar sus actividades. El alta fue confirmada por el sanatorio.

Cinco días después, la conductora volvió al Mater Dei y quedó internada para nuevos estudios y controles. El comunicado del viernes describió el cuadro como compatible con neumopatía, por lo que la evaluación de los profesionales debía determinar su evolución y los pasos del tratamiento.

Los primeros cambios en su agenda televisiva se habían producido a comienzos de septiembre, cuando se ausentó de la grabación de su programa y fue reemplazada por su nieta, Juana Viale. Durante la internación anterior, los partes del sanatorio habían informado sobre su evolución hasta que recibió el alta.

Los programas del fin de semana

Mientras Legrand permaneció internada, Viale quedó a cargo de La Noche de Mirtha, cuya emisión del sábado había sido grabada el viernes. También tenía prevista la conducción de Almorzando con Juana el domingo, según la programación informada.

La familia de la conductora agradeció en el parte médico la preocupación y el respeto por su salud. La información sobre su evolución quedó supeditada a los controles del sanatorio y a la difusión de nuevos comunicados.