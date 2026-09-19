Difundieron un nuevo CBU para ayudar a la familia del adolescente con lupus

La madre de Bautista, de 13 años, informó que ya no podía recibir aportes en la cuenta difundida anteriormente. Compartió un CBU a nombre de su hija y explicó que también busca un alquiler más económico para su familia.
La familia del adolescente con lupus que recibe atención médica en Paraná difundió un nuevo CBU para recibir colaboraciones. Alejandra, madre de Bautista, de 13 años, explicó que perdió el acceso a la billetera virtual cuyos datos se habían compartido anteriormente y pidió actualizar la información para quienes deseen ayudar.
El CBU informado es 0070150730004033220889, a nombre de Morena Portesi, hija de Alejandra. La mujer aclaró que el número corresponde a una cuenta distinta de la que se había difundido antes. En su mensaje no proporcionó un nuevo alias.
La familia vive en Concepción del Uruguay y debe viajar periódicamente a Paraná para los controles y estudios de Bautista. Alejandra también contó que necesita encontrar una vivienda más económica: actualmente paga $450.000 de alquiler y señaló que el monto aumentará a $550.000, una suma que, según explicó, no podrá sostener.
El tratamiento de Bautista
En una entrevista anterior con Elonce, Alejandra relató que su hijo había sido internado el 25 de mayo en Concepción del Uruguay. Ante la sospecha de una endocarditis aguda, fue trasladado al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, donde finalmente recibió el diagnóstico de lupus.
“Lo habían trasladado por una posible endocarditis, que gracias a Dios se descartó, pero la válvula mitral del corazón presenta una dificultad”, explicó la madre. Bautista continuó con seguimiento médico, incluidos estudios para controlar posibles complicaciones renales.
Durante los primeros meses, madre e hijo viajaron semanalmente a Paraná. Alejandra contó que los traslados, la internación y los cambios necesarios en la vivienda afectaron la economía familiar. Trabaja como mensajera y prepara milanesas para comercios; además, busca iniciar un emprendimiento de elaboración de pizzas.
“Yo no quiero que me mantengan. Tengo todo preparado para trabajar, pero me faltan los insumos”, sostuvo en aquella entrevista. Tras comunicar los nuevos datos bancarios, agradeció a quienes escucharon su historia y manifestaron su intención de colaborar.