“Ya no sabemos qué hacer”: una reconocida marca de preservativos alertó por la caída del deseo y el consumo

Reconocida marca de preservativos sorprendió en las redes sociales al difundir un provocador comunicado sobre lo que definió como una “crisis del deseo”. Con el estilo formal de un anuncio empresarial, la marca aseguró que cada vez existen más dificultades para incentivar las relaciones sexuales, una situación que también podría repercutir sobre la demanda de sus productos.

“Después de casi 40 años invirtiendo en innovación, investigación y desarrollo, lamentamos informar que estamos ante una situación límite: ya no sabemos qué hacer”, expresó la compañía.

Aunque el mensaje recurrió al humor, la campaña planteó un fenómeno concreto: pese a contar con mayor acceso a información sobre sexualidad, las nuevas generaciones tendrían relaciones con menos frecuencia. Al mismo tiempo, advirtió que muchas personas continúan sin utilizar métodos de protección.

Entre la caída del deseo y el cuidado sexual

En su comunicado, la empresa repasó los productos desarrollados durante las últimas décadas para mejorar la experiencia sexual, entre ellos preservativos, geles íntimos y juguetes sexuales.

Sin embargo, la empresa reconoció que existe un elemento que ningún producto ni avance tecnológico puede modificar: “Hoy existe una variable que ningún laboratorio puede controlar: sus ganas”.

La campaña combinó así dos mensajes. Por un lado, llamó la atención sobre una presunta disminución del deseo y de la actividad sexual, un escenario que puede incidir en el consumo del sector. Por otro, remarcó la importancia de utilizar protección entre quienes mantienen relaciones.

“Estamos ante una crisis del deseo. La generación con más información sobre sexo en toda la historia es también la que menos lo está practicando. Y entre los que sí lo hacen, todavía son muchos los que no se cuidan”, indicó el texto.

Una estrategia basada en la provocación

La comunicación no incluyó cifras de ventas ni datos económicos que permitieran determinar el impacto comercial del fenómeno. No obstante, el mensaje vinculó de manera indirecta la menor actividad sexual con el mercado de preservativos y otros artículos relacionados con el bienestar íntimo.

Luego de exponer ese escenario, la compañía concluyó: “Entonces, ante este panorama, nos vemos obligados a evaluar cómo seguir”.

Tulipán nació en Argentina en 1989 y amplió progresivamente su catálogo, que actualmente incluye preservativos, lubricantes y juguetes sexuales.

El comunicado retomó una estrategia habitual de la marca: utilizar el humor, el doble sentido y la provocación para instalar conversaciones sobre deseo, consentimiento, sexo seguro y métodos de protección.