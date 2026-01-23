Aumento de casos de sífilis en Argentina: “Hay una moda de no usar preservativo”, alertó una profesional

La preocupación por el aumento de casos de sífilis en la Argentina ha alcanzado niveles alarmantes. Según los últimos datos disponibles, la enfermedad ha experimentado un incremento superior al 50% en los últimos años. El último censo de 2020 y los boletines nacionales publicados en 2025 reflejan una tendencia preocupante.

La sífilis, una enfermedad de transmisión sexual (ETS), es una infección que, aunque se asocia a épocas pasadas, sigue vigente en la población. La enfermedad puede ser transmitida no solo por contacto sexual, sino también de madre a hijo, lo que hace aún más urgente la prevención, especialmente en mujeres embarazadas.

Los números no mienten: el alza de casos en todo el país

En el último boletín publicado a finales de 2025, los casos de sífilis se incrementaron un 20%, lo que ha preocupado a los profesionales de la salud. "Ese boletín es parcial, pero la verdad que alarma la cantidad de casos. Se puede prevenir de muchas maneras", comentó la ginecobstetra Ainelen Olivero.

Los números son una clara señal de que algo está ocurriendo en la sociedad, y la falta de conciencia sobre la enfermedad y las prácticas preventivas parece ser uno de los factores clave. "La falta de uso de preservativos y la falta de conciencia, especialmente entre los jóvenes, está detrás de este aumento", explicó la especialista.

En cuanto a la prevención, la doctora recalcó que el uso del preservativo es fundamental para evitar el contagio. Sin embargo, alertó sobre una tendencia en ciertos grupos de jóvenes que, influenciados por modas o desinformación, dejan de usarlo, lo que facilita la propagación de la enfermedad. "Es importante realizarse un testeo a tiempo, ya que la sífilis se puede detectar fácilmente con un análisis de sangre y es completamente curable", afirmó la experta. La sífilis puede ser tratada eficazmente, pero solo si se detecta a tiempo.

El diagnóstico precoz y la importancia de los controles

Uno de los principales mensajes que la médica Olivero quiso transmitir es la importancia de los controles periódicos y la detección temprana de la sífilis. "Habitatualmente lo ofrezco en la consulta médica, aunque es algo que estigmatiza, el paciente debe estar de acuerdo con hacerse la prueba. No tiene que tener miedo porque es algo confidencial y se puede curar", explicó.

Alerta por el aumento de casos de Sífilis en Argentina

La doctora también destacó que, aunque en sus primeros estadios la enfermedad puede no presentar síntomas evidentes, es fundamental estar alerta. "En el estadio inicial, la sífilis puede causar una úlcera indolora que desaparece por sí sola. Sin embargo, es fundamental no confiarse y consultar a un profesional, ya que si no se trata a tiempo, puede evolucionar a una etapa más grave", advirtió. En fases más avanzadas, la sífilis puede afectar órganos vitales como el corazón, el sistema nervioso y los vasos sanguíneos.

¿Por qué ha aumentado tanto?

El aumento de casos de sífilis en la Argentina puede atribuirse, según los especialistas, a diversos factores. Uno de ellos es la falta de control y conciencia sobre la enfermedad. "Cuando se pierde el miedo y no se habla de la enfermedad, nos confiamos y no nos cuidamos", reflexionó Olivero.

A pesar de que la sífilis es una enfermedad conocida desde hace siglos, la preocupación por su regreso y aumento de casos es muy real. Según los datos a nivel nacional, el incremento ha sido significativo, y las autoridades sanitarias piden mayor atención al tema. "Es una enfermedad que ya no está en tiempos de antaño. La estamos viendo muy frecuente, y por eso es importante visibilizarla", concluyó.