Reportan fuerte aumento de casos de sífilis y advierten sobre una forma de contagio poco conocida

Los contagios de sífilis crecieron 26% en 2025 y superaron en 71% el promedio de los últimos cinco años. Especialistas advirtieron sobre la subestimación del preservativo, incluso en prácticas como el sexo oral, y remarcaron la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.
Los casos de sífilis registraron un fuerte incremento durante 2025, con una suba del 26% en comparación con el año anterior. En términos absolutos, 46.613 personas fueron diagnosticadas con esta infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. El crecimiento fue aún más significativo si se lo compara con la media de los cinco años previos: hubo un 71% más de contagios.
Las cifras surgen de los últimos informes del Boletín Epidemiológico Nacional y reflejan una tendencia que se mantiene desde 2019, con excepción del paréntesis de 2020 marcado por las restricciones sanitarias. Año tras año, el número de diagnósticos no solo no descendió, sino que continuó en ascenso.
El preservativo y una práctica subestimada
Especialistas coincidieron en que uno de los factores clave detrás de este aumento es la baja percepción de riesgo en determinadas prácticas sexuales. “Muchas relaciones comienzan con sexo oral y se cree erróneamente que no hay peligro de contagio”, señalaron desde el ámbito médico.
El ginecólogo Facundo Gómez, médico de planta del servicio de tracto genital inferior del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, explicó que la sífilis puede transmitirse también por esta vía cuando no se utiliza preservativo. “El chancro inicial puede no generar dolor y aparecer tanto en la boca como en los genitales. Eso facilita que la infección pase inadvertida”, indicó.
Desde su práctica diaria, Gómez advirtió que actualmente detecta “uno o dos casos semanales de sífilis en estadios 1 o 2”, muchas veces en pacientes que desconocían estar infectadas. “Vemos mujeres de todas las edades y la orientación sexual es irrelevante. El riesgo existe siempre que haya sexo oral, vaginal o anal sin protección”, afirmó.
El profesional señaló que, en muchos casos, el preservativo se usa de manera incorrecta o directamente se omite. “Hay quienes dicen que lo usan solo al final de la relación o que se cuidan únicamente para evitar un embarazo. Eso no previene las infecciones de transmisión sexual”, explicó.
Datos oficiales y evolución de la tasa
Según los registros oficiales, en 2019 la tasa de sífilis era de 56,1 casos cada 100.000 habitantes. En 2024 había ascendido a 93,5 y en 2025 rozó los 101 infectados por cada 100.000 personas. En números absolutos, casi 10.000 nuevos casos se sumaron respecto del año previo.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación advirtieron además sobre la disparidad entre provincias, ya que en algunos distritos las tasas llegaron a ubicarse entre 150 y 200 casos cada 100.000 habitantes, aunque aún resta la publicación consolidada de los datos correspondientes a 2025.
En contraste con el aumento general, los informes oficiales reflejaron una leve baja del 8% en los casos de sífilis congénita respecto de la mediana 2020-2024. En 2025 se registraron 1.033 bebés con diagnóstico confirmado. Los especialistas atribuyeron este descenso a los controles prenatales, que facilitan la detección temprana y la adherencia al tratamiento durante el embarazo, dio cuenta Clarín.
No obstante, el dato que genera preocupación es que solo en 2025 se confirmaron 11.261 casos de sífilis en personas gestantes, un 15% más que el promedio de los cinco años anteriores.
Prevención y diagnóstico temprano
“La sífilis tiene cura, pero no deja inmunidad, por lo que una persona puede contagiarse más de una vez”, explicó Gómez. El tratamiento se basa en antibióticos y requiere seguimiento médico. Uno de los obstáculos, señaló, es la demora en el diagnóstico cuando no hay tests rápidos disponibles y la falta de continuidad en los controles.