Alerta por sífilis en Argentina: los casos crecieron 82% y ya nacieron 542 bebés con la infección en 2026

La sífilis en Argentina registró un aumento del 82% durante 2026, con 28.932 casos notificados en la población general, frente a una mediana histórica de 15.922 diagnósticos para el mismo período. El incremento también alcanzó a embarazadas y recién nacidos: en lo que va del año fueron registrados 542 niños y niñas con sífilis congénita.

Los datos surgieron del último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación. En el caso de la sífilis congénita, los 542 diagnósticos representaron un crecimiento del 12% frente a la mediana de 482 casos registrada entre 2022 y 2025.

La situación genera especial preocupación entre los especialistas porque la transmisión de la infección de la persona gestante al bebé puede prevenirse mediante la detección durante el embarazo y el tratamiento con penicilina.

Aumentaron 29% los casos entre embarazadas

El informe epidemiológico también mostró un crecimiento de los diagnósticos entre las embarazadas. Durante 2026 fueron notificadas 6.545 mujeres con test positivo, mientras que la mediana histórica para esta altura del año se ubicó en 5.089.

La diferencia representó un incremento del 29%. El Ministerio de Salud clasificó este indicador como “en aumento” dentro de la herramienta utilizada para comparar los eventos epidemiológicos con los valores esperados.

La infectóloga Elena Obieta, directora de Epidemiología de la Municipalidad de San Isidro, advirtió en declaraciones a La Voz que el país dispone de herramientas para evitar la transmisión congénita. “Con un test rápido en el primer nivel de atención ya se puede detectar la enfermedad y cortar la transmisión con penicilina. Sin embargo, seguimos registrando altísimas tasas de sífilis en embarazadas y bebés”, explicó.

Casi 29.000 diagnósticos en la población general

La mayor diferencia respecto de los valores históricos apareció en la población general. El Boletín Epidemiológico contabilizó 28.932 casos durante 2026, frente a los 15.922 esperados según la mediana de los cuatro años anteriores.

De esta manera, los diagnósticos estuvieron 82% por encima del registro histórico y el indicador quedó clasificado en rojo, es decir, “por encima de lo esperado”.

“La infección se diagnostica más en las mujeres. Las mayores tasas de incidencia se dan en la edad reproductiva, de 15 a 35 años. En muchos casos, genera abortos espontáneos, sobre todo en el primer trimestre de embarazo”, explicó Obieta.

Advierten que los casos podrían ser mayores

La especialista consideró que las estadísticas oficiales podrían representar solamente una parte de la circulación real de la enfermedad, debido a dificultades en la notificación de los diagnósticos.

Para Obieta, los números conocidos constituyen la “punta del iceberg”, ya que no todos los casos serían informados al sistema epidemiológico.

“Sin datos, no podemos diseñar políticas públicas basadas en evidencia”, subrayó la infectóloga al remarcar la importancia de registrar las infecciones detectadas.

Por qué la sífilis congénita puede prevenirse

La sífilis es una infección de transmisión sexual provocada por la bacteria Treponema pallidum. Su principal vía de contagio son las relaciones sexuales sin protección, aunque también puede transmitirse durante el embarazo de la persona gestante al bebé.

La sífilis congénita puede evitarse mediante el diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado con penicilina durante la gestación. Obieta explicó además que algunos bebés nacen expuestos a la infección, pero posteriormente los casos pueden descartarse mediante el seguimiento clínico y los análisis correspondientes.

“La cifra de niños que nacen con sífilis debería ser igual a cero. No debería existir ninguno. La infección se corta en el embarazo con penicilina, un tratamiento efectivo y barato”, afirmó la especialista.

Las consecuencias para los recién nacidos

Cuando la infección no es detectada y tratada a tiempo durante el embarazo, las consecuencias para el bebé pueden ser graves.

Entre las complicaciones posibles aparecen infección generalizada, convulsiones, bajo peso al nacer, compromiso neurológico, lesiones en la piel, calcificaciones cerebrales y problemas oftalmológicos o auditivos.

Las secuelas también pueden provocar discapacidades cognitivas e intelectuales. En los cuadros más severos, la infección puede derivar en muerte fetal o del recién nacido.

Frente al crecimiento registrado, los especialistas remarcaron la importancia del testeo, especialmente antes y durante el embarazo, y del tratamiento oportuno para interrumpir la cadena de transmisión.