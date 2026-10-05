Entre Ríos actualizó las tasas para transportar minerales: cuánto se paga desde octubre

Entre Ríos actualizó las tasas para transportar minerales durante octubre. Los valores de las guías de tránsito varían según el material y van desde $236 hasta $3.840 por tonelada. Se ajustan mensualmente según el precio del gasoil.
Entre Ríos actualizó las tasas para transportar minerales extraídos en la provincia y estableció los importes que deberán abonarse durante octubre por la emisión de las correspondientes guías de tránsito. Los valores varían según el tipo y destino del material y llegan hasta los $3.840 por tonelada.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 188/2026 de la Secretaría de Desarrollo Minero, publicada este lunes en el Boletín Oficial Nº 28.430. El nuevo esquema comenzó a regir a partir de su publicación y permanecerá vigente durante octubre.
Las guías son requeridas para trasladar por las rutas provinciales materiales como arena, piedra, arcilla o yeso. El documento permite acreditar el origen legal de la carga y su emisión está sujeta al pago de un arancel destinado a cubrir tareas administrativas, técnicas y de fiscalización.
Cuánto cuesta transportar cada mineral
El cuadro establecido para octubre contempla diferencias significativas según el mineral y su utilización. Las arenas especiales destinadas a la actividad petrolera, filtros y fundición quedaron alcanzadas por el arancel más elevado: $3.840 por tonelada o $6.144 por metro cúbico.
Para la arena destinada a la industria del vidrio, el importe fue establecido en $3.071 por tonelada y $4.913 por metro cúbico. En cambio, la arena utilizada en la construcción quedó considerablemente por debajo, con una tasa de $424 por tonelada o $678 por metro cúbico.
El yeso tendrá un valor de $673 por tonelada o $942 por metro cúbico. En tanto, el basalto, canto rodado y las areniscas deberán abonar $471 por tonelada.
Los materiales con las tasas más bajas
En la parte inferior del esquema tarifario quedaron el ripio, la broza, la tosca y el suelo seleccionado. Para estos materiales, el Gobierno provincial estableció una tasa de $236 por tonelada o $306 por metro cúbico.
La diferenciación de los valores responde, según los fundamentos de la normativa, al tipo y destino de cada sustancia mineral, publicó Apf. El esquema contempla además la política fiscal provincial destinada a incentivar sectores como la construcción, la industria del vidrio y otras actividades consideradas esenciales.
De esta manera, no existe una tasa única para todos los minerales transportados dentro del territorio entrerriano, sino que el importe depende de las características y utilización de cada material.
Por qué las tasas cambian todos los meses
La resolución también estableció el mecanismo mediante el cual los aranceles se actualizan mensualmente. En lugar de mantener un importe fijo durante todo el año, la provincia toma como referencia la evolución del precio del combustible.
Concretamente, los importes se ajustan de acuerdo con el incremento porcentual registrado en el precio del litro de gasoil Diesel 500 comercializado por YPF-ACA Paraná.
Según los fundamentos de la medida, este sistema busca cubrir los costos administrativos, técnicos y de fiscalización asociados con la emisión y control de las guías, además de brindar previsibilidad a los productores mineros.
Nueva actualización en noviembre
La Guía de Tránsito funciona como un instrumento oficial para respaldar el traslado de los minerales extraídos y acreditar la procedencia de las cargas que circulan por las rutas.
Los valores establecidos mediante la Resolución 188/2026 permanecerán vigentes durante octubre y tendrán una nueva modificación de acuerdo con la evolución del parámetro utilizado para calcularlos.
La próxima actualización de las tasas está prevista para el primer día hábil de noviembre, cuando volverá a aplicarse la variación correspondiente del precio del gasoil utilizado como referencia.