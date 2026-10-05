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Sociedad Investigan un presunto caso de maltrato animal

Un hombre disparó contra carpinchos en barrio privado de Buenos Aires: lo filmaron y fue denunciado

El episodio ocurrió en Nordelta y quedó registrado por vecinos. En los videos se observó a un hombre efectuar disparos hacia los carpinchos. La Justicia ordenó allanar su vivienda e investiga el arma utilizada.

5 de Octubre de 2026
Un hombre le disparó a cinco carpinchos en Nordelta.
Un hombre le disparó a cinco carpinchos en Nordelta. Foto: (La Voz de los carpinchos).

El episodio ocurrió en Nordelta y quedó registrado por vecinos. En los videos se observó a un hombre efectuar disparos hacia los carpinchos. La Justicia ordenó allanar su vivienda e investiga el arma utilizada.

Un hombre fue filmado mientras disparaba contra carpinchos en un barrio privado de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, y posteriormente fue denunciado ante la Justicia por un presunto caso de maltrato animal. Tras la difusión de las imágenes, se realizó un allanamiento en su vivienda.

 

El episodio había ocurrido el 17 de septiembre en el barrio Los Alisos, dentro de la megaurbanización ubicada en el partido de Tigre. Los animales se encontraban en inmediaciones del lago que bordea la propiedad del hombre señalado.

 

Las imágenes fueron difundidas por el grupo proteccionista La Voz de los Carpinchos. Uno de los videos, de aproximadamente diez segundos, mostró al hombre caminando por el límite de la propiedad, mientras sacaba un arma y efectuaba dos disparos en dirección al sector donde estaban los animales.

Los disparos quedaron registrados en videos

 

Después de las primeras detonaciones, el hombre volvió a apuntar hacia la zona del lago, según pudo observarse en las imágenes difundidas.

 

En otra grabación apareció caminando por el borde de la pileta de la vivienda. Mientras avanzaba se escucharon cuatro detonaciones y, a la distancia, pudo distinguirse al menos un carpincho cerca del lago.

 

A partir de la difusión de los registros, se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Benavídez para que se investigaran las circunstancias del episodio y se estableciera si algún animal había resultado herido.

 

Allanaron la vivienda e investigan el arma

 

En el marco de la investigación, este lunes se realizó un allanamiento en la vivienda del hombre señalado, de acuerdo con fuentes policiales citadas por Clarín.

Una de las medidas apunta a determinar qué tipo de arma habría utilizado durante el episodio y establecer si contaba con la documentación y las autorizaciones correspondientes para su tenencia o portación.

 

Inicialmente, la causa fue encuadrada como un presunto caso de maltrato animal bajo la Ley Nacional 14.346. La investigación podría incorporar además una eventual infracción vinculada con el arma si se comprobara que no estaba debidamente autorizado para utilizarla.

 

Preocupación por otros episodios con carpinchos

 

El caso volvió a poner el foco sobre la convivencia entre los habitantes de Nordelta y la fauna silvestre que ocupa la zona. Los carpinchos suelen desplazarse por lagos, parques, jardines y calles internas de la urbanización.

Silvia Soto, ambientalista y vecina de Nordelta, confirmó el allanamiento y expresó su preocupación por los episodios registrados durante las últimas semanas. “Es un tema que nos alarma enormemente. Hubo varios hechos en las últimas semanas y vemos que hay una escalada de violencia”, sostuvo en declaraciones televisivas.

 

La ambientalista agregó que durante el último fin de semana apareció otro carpincho baleado en San Isidro y aseguró que las organizaciones permanecían pendientes de la situación. “Estamos muy atentos a lo que viene sucediendo”, afirmó.

 

Una causa que continúa bajo investigación

 

La intervención judicial buscará determinar las circunstancias precisas en las que se efectuaron los disparos y establecer las responsabilidades correspondientes.

También deberá determinarse si los disparos registrados en los videos impactaron en alguno de los animales que se encontraban en las inmediaciones del lago.

 

Mientras avanzan las actuaciones, el material registrado por los vecinos quedó incorporado como uno de los elementos centrales para reconstruir lo sucedido en el barrio privado.

Temas:

Buenos Aires carpinchos fauna silvestre maltrato animal
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