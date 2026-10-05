Un excombatiente de Malvinas cantará el himno en la despedida de Messi

El excombatiente de Malvinas Fabio Santana anunció que cantará el himno nacional en la despedida de Messi, antes del encuentro que la Selección argentina disputará frente a Benín este martes 6 de octubre en el estadio Monumental. El cantante comunicó su participación mediante un video publicado en sus redes sociales.

Oriundo de La Matanza, Santana comenzó el mensaje con una dedicatoria a sus allegados: “Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren”.

Luego expresó su emoción por haber sido elegido para la ceremonia previa al encuentro: “Quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional, que es la despedida de Lionel Messi en el Monumental este martes”.

Malvinas y la Selección, en una misma ceremonia

Santana vinculó su participación con su historia como excombatiente y con el significado que tuvo para él acompañar al seleccionado en la despedida de su capitán.

“Es una satisfacción enorme y esa cosa maravillosa de unir las dos pasiones de los argentinos, las causas nacionales, las Malvinas y nuestra selección nacional con uno de los dos mejores de la historia, recordando siempre a Diego”, manifestó.

El partido frente a Benín fue anunciado como la despedida de Messi de la Selección argentina. La interpretación del himno formará parte de la ceremonia previa al encuentro en la cancha de River.

Sus anteriores participaciones en eventos deportivos

Santana ya había interpretado el himno en distintas competencias y celebraciones deportivas. Entre sus antecedentes figuraron la Copa Davis de 2011, los festejos por los 75 años del Turismo Carretera y encuentros de Los Pumas.

También acompañó a la Selección argentina durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. En febrero de 2022 cantó antes del partido contra Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes y, en marzo de ese año, lo hizo frente a Venezuela en la Bombonera.

En el estadio de Boca también interpretó el himno antes del encuentro ante Zambia, en la despedida del seleccionado del país previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Su nueva convocatoria lo volverá a reunir con el equipo nacional en una jornada dedicada a Messi.