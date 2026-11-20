La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitó este viernes la intervención del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay ante la crisis que atraviesan trabajadores de Granja Tres Arroyos y sus familias por la falta de pago de salarios, aguinaldos, cuotas alimentarias e indemnizaciones. La organización presentó una nota para pedir la convocatoria a la Banca del Pueblo y reclamar medidas urgentes de acompañamiento.

En el documento, según publicó La Pirámide, la entidad expresó su preocupación por el agravamiento del conflicto laboral y advirtió que las dificultades económicas afectan directamente las condiciones de vida de las familias involucradas.

Además, señaló que la incertidumbre por la falta de ingresos provocó consecuencias psicológicas y problemas vinculados con la salud, debido a las dificultades para afrontar gastos esenciales.

Solicitaron asistencia económica y sanitaria

Entre las medidas planteadas, la APDH pidió que se gestionara asistencia económica y alimentaria urgente para las familias afectadas, así como el acceso a tarifas sociales de electricidad y a la garrafa social.

También solicitó acompañamiento psicológico y atención médica para los trabajadores y sus grupos familiares, teniendo en cuenta el impacto emocional y sanitario que genera la prolongación del conflicto.

Otro de los reclamos estuvo dirigido a las autoridades municipales, provinciales y nacionales, ante quienes pidió realizar gestiones para acelerar el cobro de salarios, cuotas alimentarias, aguinaldos e indemnizaciones pendientes.

Preocupación por la cercanía de las fiestas

La presentación hizo especial hincapié en la proximidad de las fiestas de fin de año, un período que incrementó la preocupación de las familias ante la falta de respuestas y la imposibilidad de afrontar sus compromisos económicos.

En ese contexto, la organización solicitó que el Concejo Deliberante otorgara tratamiento urgente al planteo y habilitara la Banca del Pueblo para que la situación pudiera exponerse formalmente en el ámbito legislativo municipal.

Finalmente, la APDH manifestó su disposición para aportar documentación y colaborar con las gestiones necesarias para encontrar soluciones. La nota fue firmada por José Goycochea, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.