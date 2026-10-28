Granja Tres Arroyos: trabajadores despedidos reclamaron indemnizaciones y cuatro quincenas adeudadas

Trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos se manifestaron frente al Monumento a Urquiza, en Concepción del Uruguay. Denunciaron que 480 empleados esperan sus indemnizaciones y reclamaron el pago de cuatro quincenas adeudadas. Advirtieron que continuarán con las protestas.
Los trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos realizaron una protesta frente al Monumento a Urquiza, en Concepción del Uruguay, para exigir el pago de indemnizaciones, salarios atrasados y otros conceptos laborales pendientes. Durante la manifestación, denunciaron la difícil situación económica que atraviesan y reclamaron respuestas de la empresa y de la Justicia.
El conflicto involucra, según señalaron los manifestantes, a 480 trabajadores despedidos que esperan cobrar las indemnizaciones correspondientes. Además, aseguraron que existen cuatro quincenas trabajadas que todavía no fueron abonadas, junto con otras obligaciones pendientes.
Eduardo, uno de los empleados que participó de la movilización, explicó que el reclamo contempla tanto la posibilidad de recuperar las fuentes laborales mediante una eventual reapertura de la planta como el cumplimiento de las obligaciones económicas con quienes fueron desvinculados. “La situación es angustiante, desesperante”, expresó.
Reclaman respuestas por los 480 trabajadores despedidos
Durante la concentración, los manifestantes expusieron las dificultades que enfrentan después de perder sus puestos de trabajo. La falta de ingresos y la incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones fueron los principales motivos de la protesta.
Eduardo sostuvo que, además de las indemnizaciones, existen salarios correspondientes a períodos efectivamente trabajados que permanecen impagos. También mencionó deudas relacionadas con cuotas alimentarias y otros conceptos que, según denunció, deberían haber sido abonados.
El trabajador aseguró que continuarán manifestándose para mantener visible el conflicto y solicitó un mayor acompañamiento del sindicato. Consideró necesario que la organización gremial participe activamente en las medidas destinadas a conseguir respuestas para los despedidos.
Denuncian dificultades para cobrar las indemnizaciones
Cristian, otro de los trabajadores afectados, relató su situación particular y cuestionó las dificultades que encontró para acceder al dinero que considera correspondiente a su desvinculación laboral.
Según explicó, en su caso figura una presentación vinculada con una indemnización de 26 millones de pesos, pero aseguró que no dispone de ese dinero en sus cuentas bancarias. La situación, indicó, le impide afrontar sus obligaciones económicas.
Además, manifestó que tuvo inconvenientes para cobrar las asignaciones familiares, un ingreso que utilizaba para cubrir parte de los gastos de su hogar. Al referirse a las dificultades que enfrenta, expresó: “Es un manoseo al trabajador”.
Cuatro quincenas trabajadas que todavía no cobraron
Uno de los puntos centrales del reclamo es el pago de cuatro quincenas que, según los empleados despedidos, corresponden a tareas que ya realizaron y que todavía no fueron remuneradas.
Cristian explicó que también existen otros montos pendientes vinculados con el período anterior a la recepción de los telegramas de despido. Los trabajadores consideran que esas obligaciones deben resolverse independientemente de la situación actual de la empresa.
Ante la falta de una propuesta de reincorporación, el manifestante sostuvo que la prioridad es conseguir el pago de las indemnizaciones y de los salarios atrasados. “Hasta que no se pague lo que corresponde, más las quincenas adeudadas, no vamos a permitir que se vuelva a faenar”, advirtió.
Los despedidos continuarán con las medidas de protesta
Los trabajadores ratificaron que mantendrán el plan de lucha mientras no obtengan respuestas concretas sobre los pagos reclamados. La manifestación frente al Monumento a Urquiza formó parte de las acciones destinadas a visibilizar el conflicto laboral.
También solicitaron una intervención que permita aclarar la situación de las indemnizaciones y resolver los inconvenientes denunciados en relación con las presentaciones judiciales. En particular, reclamaron conocer cuándo podrán disponer de los montos que consideran adeudados.
El reclamo incluye, además, el cumplimiento de las obligaciones salariales y otros conceptos pendientes. Los manifestantes remarcaron que la falta de esos ingresos afecta directamente la economía de las familias que dependían de sus empleos en la planta.